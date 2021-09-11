Місто легенд, козацької сили та Космосу: тест до Дня Дніпра
11 вересня 2021 , 14:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дніпро – особливе місто. Там, де колись гострили шаблі лицарі-козаки, сьогодні виготовляють ракети, які підкорюють Космос. Минуле і майбутнє з'єдналися на гамірливих вуличках, створюючи місто-мрію.
Незважаючи на свою древню історію, Дніпро – молоде місто. Воно не розгубило юнацький бунт. Тому й конкретної дати Дня народження не обрало. Своє головне свято Дніпро традиційно відзначає у другу суботу вересня.
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З цієї нагоди ми підготували для тебе святковий тест. Разом з нами ти вирушиш до Атлантиди, пригадаєш улюблені казки та дізнаєшся, де у Дніпрі найкраще загадувати бажання.
Декілька фактів про Дніпро
(які не варто сприймати серйозно)
- Місцева "куля" має прямий зв'язок зі світовим Міністерством здійснення бажань. Тому усе загадане там, здійснюється поза чергою.
- Дніпровські ракети вже давно були сягнули Марса. Але ці дані засекретили ще у часи Київської Русі.
- Натхненням для казки про "Сплячу красуню" насправді стала місцева кам'яна баба.
- На островах-привидах заховані скарби. Але шукати їх не варто. Бо можна зустріти дніпровських русалок – повір, тобі того не треба.
- Щоб закрити усі хвости в університеті, достатньо лише торкнутися скульптури "заліковки".
- До скульптури "Маленького принца" часто приходять дніпровські лисиці. За словами очевидців, вони навіть розповідають якісь казки.