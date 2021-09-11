Місто легенд, козацької сили та Космосу: тест до Дня Дніпра

Дніпро – особливе місто. Там, де колись гострили шаблі лицарі-козаки, сьогодні виготовляють ракети, які підкорюють Космос. Минуле і майбутнє з'єдналися на гамірливих вуличках, створюючи місто-мрію.

Незважаючи на свою древню історію, Дніпро – молоде місто. Воно не розгубило юнацький бунт. Тому й конкретної дати Дня народження не обрало. Своє головне свято Дніпро традиційно відзначає у другу суботу вересня.

Зауважте Місто моря і щастя: святковий тест до Дня Одеси

З цієї нагоди ми підготували для тебе святковий тест. Разом з нами ти вирушиш до Атлантиди, пригадаєш улюблені казки та дізнаєшся, де у Дніпрі найкраще загадувати бажання.

Декілька фактів про Дніпро

(які не варто сприймати серйозно)