Місто моря і щастя: святковий тест до Дня Одеси
2 вересня 2021 , 16:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Позолочена сонцем Одеса – справжній рай для мореманів, гурманів та загалом шанувальників прекрасного. Свій День народження місто святкує 2 вересня.
З цієї нагоди ми підготували святковий тест-мандрівку. Одеські театри, ресторації та музеї вже чекають на тебе. І ще – обов'язково відкрий скарбничку з місцевими легендами.
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- S. Одесо, вітаємо! Ти – мрія, у яку можна придбати квиток.
Як відсвяткувати День народження Одеси
- Втечи до моря. У перші дні осені воно особливо прагне зустрічей, щоб поділитися з друзями літніми історіями. Бонус: синоптики прогнозують в Одесі тепло, тому можна влаштувати пікнік на березі.
- Придбай листівку або картину з морським краєвидом. Коли навколо осінь, намальовані чи сфотографовані морські хвилі, без сумніву, подарують натхнення.
- Приготуй улюблену страву з морепродуктами. Тоді Одеса точно зазирне у твої сни, щоб побажати смачного.
- Перечитай улюблені тематичні книги. Від себе радимо "Старий і море" Ернеста Гемінґвея.
- Розкажи друзям декілька одеських жартів.