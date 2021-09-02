Місто моря і щастя: святковий тест до Дня Одеси

Позолочена сонцем Одеса – справжній рай для мореманів, гурманів та загалом шанувальників прекрасного. Свій День народження місто святкує 2 вересня.

З цієї нагоди ми підготували святковий тест-мандрівку. Одеські театри, ресторації та музеї вже чекають на тебе. І ще – обов'язково відкрий скарбничку з місцевими легендами.

Зауважте Як в Одесі святкуватимуть День міста: список заходів 2 вересня

S. Одесо, вітаємо! Ти – мрія, у яку можна придбати квиток.

Як відсвяткувати День народження Одеси