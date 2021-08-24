Флешмоб провели у парку імені Тараса Шевченка. Вихованці одного з міських дитячих центрів утворили масштабний 50-метровий прапор України, тримаючи полотна у руках.
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За словами організаторій заходу, ще 10 років тому дитячий юнацький центр "Штурм" заснував акцію "Дніпро – місто патріотів".
Уже 10 років поспіль ми розгортаємо цей прапор, який дуже цінуємо. Цей захід – маленька крапля нашої гордості,
– додали вони.
Діти у Дніпрі розгорнули 50-метровий прапор / Фото "Інформатор"
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