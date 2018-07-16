Місто Дніпро може залишитися без води

Дніпро та околиці можуть залишитися без води через відсутність рідкого хору на підприємстві "Аульський водовід".

Про це повідомили на сайті комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" 16 липня.

Комунальники зазначили, що на їхньому підприємстві залишився запас хлору до 9 години 17 липня.

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Окрім Дніпра та околиць без питної води можуть залишитися також міста Кам’янське та Верходніпровськ.

Причиною надзвичайної ситуації називають відсутність поставок рідкого хлору, яка виникла внаслідок зупинки виробництва на "ДніпроАзоту".

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".



13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.