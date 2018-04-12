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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Місто-привид: опубліковані свіжі фото з окупованого Донбасу

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Фото з окупованого Донбасу 2018
Фото з окупованого Донбасу 2018 / Фото з соціальних мереж

У мережі опубліковані свіжі фотознімки, на яких зафіксовані вулиці одного з міст на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі.

Відповідні фото з’явилися у Twitter-акаунті БильБилева.

На опублікованих кадрах зняті зруйновані і розграбовані будівлі неподалік від житлових багатоповерхівок. Через руйнування неможливо навіть зрозуміти, чим раніше були розтрощені будівлі. Ймовірно, це – магазини, кіоски та автозаправки.

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На фото також показані поламані вуличні холодильники для напоїв.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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