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      Місто Сміла без опалення: люди вийшли на протест під Кабінет Міністрів

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      5 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон, проте у місті Сміла Черкаської області люди досі залишаються без тепла.

      Вони вимагали перед Кабінетом Міністрів України, вимагали, щоб їм включили опалення.

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      Сьогодні близько 80% будинків без теплопостачання. Навчальні заклади у місті не працюють.

      Зараз я не знаю, що буде. Якщо мер каже, що вже й "Водоканал" відключає нас – це повний фініш. Хіба це правильно. Всі люди платять кожен місяць,
      – сказав житель міста Сміла Дмитро.

      Мешканці міста вважають, що така ситуація виникла через борги компанію-посередника, яка постачає тепло перед "Нафтогазом". Вона не може виплатити 120 мільйонів гривень. Тому борг намагаються перевести на місто, у якого немає таких грошей.

      Що робити повинні були вирішити на засіданні Кабінету Міністрів України, туди мера міста не пустили.

      Якщо ситуацію не вирішать, то містяни готові до радикальніших дій.

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України опалювальний сезон Новини Черкас комунальні послуги Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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