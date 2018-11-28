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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Місце проведення матчу "Ворскла" – "Арсенал" досі не визначено: деталі

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      Матч "Ворскла" – "Арсенал" місце проведення
      Матч "Ворскла" – "Арсенал" місце проведення / ФК "Ворскла"

      У четвер, 29 листопада, має відбутися матч полтавської "Ворскли" проти лондонського "Арсеналу". Але де саме відбудеться гра п’ятого туру Ліги Європи між цими командами поки невідомо.

      Нагадаємо, УЄФА направила лист до "Ворскли" про те, що матч не може відбутися у Полтаві. Причиною стало введення воєнного стану в Україні. Попри те, що він не поширюється на Полтавську область, в УЄФА вирішили таки перенести гру "Ворскла" – "Арсенал" до Києва.

      Читайте також: Матч "Ворскли" перенесли в Київ на прохання "Арсеналу", але українці готуються у Полтаві: фото

      Та підтвердження про те, що матч відбудеться у Києві теж поки немає. Як заявив віце-президент "Ворскли" Олег Лисак, вони звернулися щодо проведення матчу до керівництва НСК "Олімпійський" у Києві, однак поки не отримали від них жодної відповіді. Відтак стверджувати про те, що матч відбудеться на цьому стадіоні в столиці України поки не можна.

      За словами Лисака, однією з причин перенесення матчу через воєнний стан могло стати те, що "Арсенал" планував прибути до Харкова літаком, а вже звідси добиратися до Полтави. І якщо у Полтавській області не введено воєнний стан, то у Харківській він буде діяти.

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      Відеокоментар віце-президента "Ворскли" Олега Лисака щодо ситуації з матчем проти "Арсеналу"

       

      Теги: Футбол Ліга Європи ФК Ворскла Новини Полтави Спорт
      Джерело: 24 Канал
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