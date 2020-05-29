Місцева поліція знала про конфлікти у Броварах, – юристка-кримінолог

Перестрілці в Броварах передували місцеві конфлікти. Ще кілька днів тому мешканці писали про те, що в них на районі з'явилися "тітушки". Про напружену ситуацію в місті могла знати і місцева поліція.

Невеликі населені пункти, райони, містечка і селища – це малі "князівства", де всі один одного знають. А місцеві влада, поліція, прокуратура – це завжди такий собі спрут, спаяний в один центр. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла юристка-кримінолог Анна Маляр.

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Вона переконана, що місцева поліція дуже добре знала, про все, що відбувалося в місті: і яким чином розподілялися маршрути, і яким чином трапився саме цей конфлікт.

Вона підкреслила, що такі конфлікти є по всій Україні, просто вони не набували схожих масштабів. "Але порізані шини, спалені автобуси – це все мало місце. Мене дивує, що це зірвалося зараз, а не набагато раніше. Тому що ця проблема існує давно", – сказала Маляр.

Те, що недопрацювали правоохоронці – це дуже м'яко сказано. Це, насправді, свідчення повного фіаско реформ, які вже тривають безкінечно,

– наголосила юристка-кримінолог.

Вона додала, що це вперше, коли в Україні в житловому кварталі відбувається перестрілка через бізнес-конфлікт за участю приблизно 100 осіб.

"Я би не говорила про повернення 90-х, це є наслідок і продукт діяльності органів державної влади вже в наші часи", – підсумувала Маляр.

Звідки відомо про попередні конфлікти

Журналіст Дмитро Гнап у себе на фейсбук-сторінці опублікував допис, де показав, що ще кілька днів тому місцеві жителі у Броварах писали: в них на районі з’явилися "тітушки".

Що відомо про перестрілку в Броварах