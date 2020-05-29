Місцева поліція знала про конфлікти у Броварах, – юристка-кримінолог
Перестрілці в Броварах передували місцеві конфлікти. Ще кілька днів тому мешканці писали про те, що в них на районі з'явилися "тітушки". Про напружену ситуацію в місті могла знати і місцева поліція.
Невеликі населені пункти, райони, містечка і селища – це малі "князівства", де всі один одного знають. А місцеві влада, поліція, прокуратура – це завжди такий собі спрут, спаяний в один центр. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла юристка-кримінолог Анна Маляр.
Деталі тут У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані й поранені – фото, відео
Вона переконана, що місцева поліція дуже добре знала, про все, що відбувалося в місті: і яким чином розподілялися маршрути, і яким чином трапився саме цей конфлікт.
Вона підкреслила, що такі конфлікти є по всій Україні, просто вони не набували схожих масштабів. "Але порізані шини, спалені автобуси – це все мало місце. Мене дивує, що це зірвалося зараз, а не набагато раніше. Тому що ця проблема існує давно", – сказала Маляр.
Те, що недопрацювали правоохоронці – це дуже м'яко сказано. Це, насправді, свідчення повного фіаско реформ, які вже тривають безкінечно,
– наголосила юристка-кримінолог.
Вона додала, що це вперше, коли в Україні в житловому кварталі відбувається перестрілка через бізнес-конфлікт за участю приблизно 100 осіб.
"Я би не говорила про повернення 90-х, це є наслідок і продукт діяльності органів державної влади вже в наші часи", – підсумувала Маляр.
Звідки відомо про попередні конфлікти
Журналіст Дмитро Гнап у себе на фейсбук-сторінці опублікував допис, де показав, що ще кілька днів тому місцеві жителі у Броварах писали: в них на районі з’явилися "тітушки".
Що відомо про перестрілку в Броварах
- Стрілянина в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники перестрілки – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У перестрілці взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз всі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям в Київській області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.