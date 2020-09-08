Роздають навіть солодку вату: як кандидати намагаються підкупити українців перед виборами
У межах виборчої кампанії 2020 вже розпочалися перші підкупи виборців. Наразі кандидати роздають українцям переважно продукти, серед них – цукор, шампанське, круасани та навіть солодка вата. Однак з кожним днем масштаби заохочень виборців лише зростатимуть.
Хто зможе завадити підкупу
Зупинити масштабні підкупи українців напередодні місцевих виборів зможе лише поліція. Саме від реакції правоохоронців у перші дні виборчої кампанії залежатиме, як далеко зможуть зайти кандидати у намаганнях підкупити людей. Про це заявила координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Деталі про підкуп виборців
За словами активістки, підкупи під час місцевих виборів працюють набагато суттєвіше, аніж під час національних.
На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось – цукровий, у когось пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим "поділитися" з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі,
– розповіла Айвазовська.
Що вважається підкупом
Активістка також наголосила, що під час місцевих виборів суттєво розширили список матеріальних заохочень, які не можна роздавати виборцям. Відтепер підкупом вважається все, що передають виборцям з назвою партії, з іменем кандидата, його зображенням та логотипом.
Місцеві вибори в Україні: найважливіше
- 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.
- Місцеві вибори відбудуться на всіх територіях України, окрім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу. У зоні ООС вибори призначать виключно після деокупації територій.
- Змінити місце голосування українці можуть до 10 вересня.
- Результати першого туру виборів мають оголосити до 6 листопада.