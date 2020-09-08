У межах виборчої кампанії 2020 вже розпочалися перші підкупи виборців. Наразі кандидати роздають українцям переважно продукти, серед них – цукор, шампанське, круасани та навіть солодка вата. Однак з кожним днем масштаби заохочень виборців лише зростатимуть.

Хто зможе завадити підкупу

Зупинити масштабні підкупи українців напередодні місцевих виборів зможе лише поліція. Саме від реакції правоохоронців у перші дні виборчої кампанії залежатиме, як далеко зможуть зайти кандидати у намаганнях підкупити людей. Про це заявила координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Деталі про підкуп виборців

За словами активістки, підкупи під час місцевих виборів працюють набагато суттєвіше, аніж під час національних.

На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось – цукровий, у когось пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим "поділитися" з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі,

– розповіла Айвазовська.

Що вважається підкупом

Активістка також наголосила, що під час місцевих виборів суттєво розширили список матеріальних заохочень, які не можна роздавати виборцям. Відтепер підкупом вважається все, що передають виборцям з назвою партії, з іменем кандидата, його зображенням та логотипом.

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