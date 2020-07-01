Колишня чиновниця уряду Гончарука Клітіна нестандартно заявила про балотування на осінніх місцевих виборах, а штаб Порошенка очолив Турчинов.

Запізніла відповідь на скандал

Як розповів 24 каналу глава Комітету виборців України Олексій Кошель, сумнівно, що Олександрі Клітіній вдасться отримати реальні результати на місцевих виборах. На його думку, історії з Клітіною та нардепом Іриною Аллахвердієвою, що пов’язані з образами та приниженнями жінок у політиці, неприємні. Клітіна і Аллахвердієва не могли дати гідну відповідь негідним політикам. І це проблема. Клітіна дала відповідь, але запізнилася на кілька місяців.

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Клітіна могла не усвідомлювати масштабів скандалу, який став руйнівним для неї. Але відповідь треба було давати одразу і негідників називати негідниками. Тоді б вона запам’яталася як політик і могла б мати перспективу. Наразі, на жаль, прізвище Клітіної пов’язуватимуть тільки зі скандалом,

– вважає Олексій Кошель.



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Політолог зауважує: заяви Клітіної про партійне будівництво не треба сприймати всерйоз. Якщо вона зареєструє політичну партію, то це буде одна з понад 300 партій в Україні, яка існуватиме лише на папері. Для активної участі в політичному житті України потрібно мати серйозні фінанси і медійну підтримку.

Водночас політичний експерт Валерій Клочок зазначає: розрахунок Клітіної влучний: купа ефірів і мегапопулярність за пів дня. На його переконання, цей проєкт – критика нових обличь.

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Що відомо про Клітіну

З 2015-го року Олександа Клітіна працювала радницею міністра інфраструктури.

Далі стала головою Офісу підтримки реформ у міністерстві та заступником міністра транспорту й інфраструктури Криклія.

З політикинею пов'язаний інтим-скандал. Антон Поляков зі "Слуги народу" у 2019 році опублікував запис розмови, в якому йдеться про те, що Олександра отримала посаду завдяки інтимним зв’язкам. Після цього з чиновницею переписувався пранкер Джокер.

Під час розмови з пранкером Клітіна натякнула на ймовірну корупцію у Мінінфраструктури за керівництва Криклія.

Після скандалів з Клітіною Владислав Криклій звільнив її з відомства.

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Турчинов перейшов до Порошенка

Колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов очолив виборчий штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарність". На думку Олексія Кошеля, таким чином партія п’ятого президента посилює команду знаковими обличчями.

Турчинов – політичний важковаговик, колишній секретар РНБО. Людина, яка має нестандартний образ, який можна активно використати у виборчій кампанії. Недаремно його називають "кривавим пастором". Турчинов – прихильник більш рішучої лінії поведінки в питаннях війни з Росією,

– зазначає Олексій Кошель.

Утім, наголошує експерт, місцева кампанія буде змаганням особистостей, а не партійних брендів. З одного боку, виборці оцінюватимуть політиків у питаннях дієздатності вирішити проблеми з вивезенням сміття, каналізації, якості питної води, повітря тощо. З іншого, у великих містах-мільйонниках і на виборах до облрад орієнтуватимуться на партійні бренди. Тому керівник штабу – не тільки організатор, а ще й грає певну символічну роль.



Порошенко намагається посилити низькі рейтинги партії / Фото 24 каналу

Водночас політолог Микола Давидюк переконаний, що призначення Турчинова керівником штабу "ЄС" – спроба вичистити місцеві осередки "Батьківщини" для Порошенка. (Турчинов багато років був одним з лідерів "Батьківщини" – "24").

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Але, підкреслює Кошель, не треба говорити винятково про місцеві вибори. Політсили активно працюють над партійною розбудовою з огляду на можливі дострокові парламентські вибори. Зараз це виглядає малоймовірно, але партії готуються до різних сценаріїв.