Політсила мера Львова Андрія Садового "Об’єднання "Самопоміч" заявила, що братиме участь у місцевих виборах. Волевиявлення заплановано на 25 жовтня.

Заява "Самопомочі" щодо участі у місцевих виборах

Таке рішення партія ухвалила на XXII з’їзді, який пройшов 15 серпня. Також на заході обговорили поточну політичну ситуацію в країні, виклики які стоять перед країною та українцями. Про це повідомляє офіційний сайт "Самопомочі".

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Лідерка "Самопомочі" Оксана Сироїд, із свого боку. зазначила, що вперше з часів незалежності в Україні є відсутньою інституційна влада.

Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, бо люди які їх представляють не ухвалюють самостійних рішень. І цим прекрасно користаються олігархи та Росія, які просувають своїх агентів та порядок денний,

– підкреслила політикиня.

За словами Сироїд, у цих умовах, загострених пандемією коронавірусу, справжню інституційну спроможність продемонстрували громади, передовсім міста.

"Там, де місцева влада побудувала партнерські стосунки з бізнесом, небачені до того виклики успішно долали, попри зволікання та бездіяльність уряду. Саме ті громади, де "Самопоміч" представленою у місцевій владі, були лідерами якісних управлінських процесів", – каже вона.

Також Сироїд підкреслила, що сьогодні український неолігархічний бізнес хоче чесних правил від держави. Але захоплена олігархами держава створює для них привілеї.

І змінити цю ситуацію може лише спільна відповідальність за нові правила гри неолігархічного бізнесу та неолігархічної політичної сили. Від початку своєї історії "Самопоміч" засновувалась передовсім на чесній співпраці місцевого самоврядування та бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях та є готовими її поширювати на національному рівні,

– наголосила Оксана Сироїд.

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