Місцеві вибори 2020: скільки українців змінили місце голосування
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У ЦВК розповіли, що станом на 11 вересня близько 100 тисяч українців змінили адресу для голосування на місцевих виборах 2020. Майже 20% виборців подали заяву щодо зміни місця голосування в останній день, коли це було можливо.
Так, з 1 липня по 10 вересня 98 тисяч 286 виборців змінили місце голосування. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.
До речі КВУ: через помилки у Виборчому кодексі агітація – в умовах зриву
На опрацюванні ЦВК залишились ще близько 2 тисячі заяв. Понад 41 тисяча українців змінили виборчу адресу в онлайн-режимі.
Де найбільше українців змінили місце голосування:
- Київська область – 23 тисячі;
- Київ – 15 тисяч;
- Одеська область – 9 тисяч;
- Львівська область – 7 тисяч.
Зауважимо, що місце голосування можна було змінити до 10 вересня. Як зазначили у ЦВК, в останній день зміни адреси, послугою скористались майже 20 тисяч українців, тобто 19% від загальної кількості.
Місцеві вибори 2020: що відомо
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія розпочалась 5 вересня.
- Від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.
- Кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію до 22 жовтня.