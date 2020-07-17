"Слуга народу" вже обрала своїх кандидатів у мери кількох міст: перелік та що про них відомо
У партії "Слуга народу" визначилися з фаворитами на виборах мера в низці українських міст. Якщо після праймеріз у Києві 16 липня політсила назвала кандидаткою на пост міського голови столиці нардепку Ірину Верещук, то вже наступного дня стало відомо про кандидатів у мери в Сумах, Черкасах і Тернополі.
Про це з посиланням на власні джерела інформує "РБК-Україна".
Актуально "Слуга народу" Ірина Верещук боротиметься за пост мера Києва
Кого "Слуга народу" хоче бачити мерами українських міст:
- Суми – "слуги" хочуть висунути там кандидаткою народну депутатку Тетяну Рябуху.
- Черкаси – туди збираються делегувати парламентаря і відомого телеведучого Олександра Скічка.
- Тернопіль – проти чинного "свободівця" Надала "слуги" хочуть поставити коміка Віктора Гевка.
Що відомо про кандидатку в мери Сум Тетяну Рябуху:
- Їй 35 років, вона – уродженка Сум.
- До отримання депутатського мандата була громадською активісткою.
- На позачергових виборах у Раду вона здобула перемогу на одномандатному виборчому окрузі № 157 як представниця партії "Слуга народу".
- У парламенті увійшла в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, ставши головою підкомітету у справах сім'ї та дітей.
Що відомо про кандидата в мери Черкас Олександра Скічка:
- Йому 29 років, він уродженець цього міста.
- Скічко до початку своєї політичної кар'єри був популярним шоуменом, телеведучим і актором, а також громадським діячем.
- У травні 2017 був одним з ведучих пісенного конкурсу Євробачення, що проходило в Україні.
- Пройшов до Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" - балотувався по 197 округу. Член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань залізничного транспорту.
Що відомо про кандидата в мери Тернополя Віктора Гевка:
- Йому 35 років, він родом із Тернопільської області.
- Є відомим коміком, учасником проєкту "Студії 95 квартал" – "Бійцівський клуб", актором скетч-шоу "Країна У", учасником тернопільської команди КВК "VIP Тернопіль".
- На президентських виборах у 2019-му був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області.
- Нещодавно увійшов до ради тернопільської облорганізації партії "Слуга народу", керує якою його старший брат – нардеп Володимир Гевко.