Напередодні місцевих виборів потрібно розробити алгоритми на випадки спалахів коронавірусу в членів комісій. Найбільшою зоною ризику є три дні перед голосуванням і кілька днів після нього.

На жаль на цей момент в Україні немає чіткого механізму проведення виборів. Як вихід можна проводити тестування на COVID-19 всім членам виборчої комісії, розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна" координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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Державі буде дешевше тестувати членів комісій

Активістка припустила, що, можливо, членів комісій легше та дешевше державі тестувати, ніж в останні дні проводити перезавантаження комісій, йти на зрив голосування.

"Є система виїзного організованого тестування, яка зараз доступна тільки в приватних клініках, можливо, її потрібно забронювати для членів комісій і робити вже зараз розрахунки і виділяти кошти на ці потенційні витрати", – сказала Айвазовська.

Є ризик, що члени комісій не прийдуть на роботу

Якщо налякати членів комісії тим, що захворіли їх колеги, не маючи навіть доказів і результатів тестування, але пустити цю чутку, то спрацює інстинкт самозбереження. Людина не прийде на роботу в комісію, буде імітувати якісь симптоми. Або партії і самі можуть зловживати неперевіреною інформацією,

– додала Айвазовська.

Місцеві вибори в Україні: найважливіше

22 жовтня – закінчиться передвиборча агітація;

24 жовтня – день тиші, заборонена вся агітація;

25 жовтня – місцеві вибори в Україні;

на окупованій території Криму та у окремих районах Донецької і Луганської областей місцеві вибори не відбудуться;

вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій;

6 листопада – дедлайн встановлення результатів;

у разі, якщо жоден з кандидатів у мери міст не набере понад 50% голосів, то до другого туру, який відбудеться 15 листопада, вийдуть два лідери.

З детальним календарем місцевих виборів 2020 можна ознайомитися тут.