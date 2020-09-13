Місцеві вибори 2020: які основні зміни у голосуванні варто врахувати
У 2019 році в Україні ухвалили Виборчий кодекс, а всередині липня цього року до документу внесли низку змін. Проте, за словами експертів, він все ж потребує удосконалення.
Сайт 24 каналу розповідає про ключові зміни, внесені до Виборчого кодексу, і як голосуватимуть українці 25 жовтня.
До слова 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес
Для тих, кого обирають:
- Буде два типи виборчих систем: мажоритарна (для невеликих населених пунктів) та пропорційна з відкритими партійними списками (для виборів у обласні ради та у населених пунктах з понад 10 тисячами жителів).
- Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах з населенням понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).
- Скоротили кількість виборчих округів (їх було укрупнено). Від одного округу обиратимуться щонайменше двоє і максимум 4 депутати.
Обиратимуть за двома типами виборчих систем / ОПОРА
- Немає можливості самовисування – списки формують партії, вони ж впливають на розподіл мандатів.
- Гендерні квоти: у кожній п'ятірці списку має бути щонайменше двоє представників протилежної статі (в цілому у списку політсили – не менше 40% кандидатів однієї статі).
- Обмеження можливості обиратися на різні посади для кандидатів. Тепер можна балотуватися лише на дві посади на одному рівні або ж у ради максимум двох рівнів.
- Організації партії на місцях мають можливість укласти угоду про співпрацю з депутатською групою у парламенті, що гарантує включення її кандидатур до виборчих комісій (раніше це право мали тільки депутатські фракції).
- Пропонують притягати до відповідальності за підкуп кандидата. Це, ймовірно, має відбити бажання створювати кандидатів-двійників.
Як виглядатиме виборчий бюлетень / ОПОРА
Для тих, хто обирає:
- Можна обирати не лише партію, а й кандидата. Він, однак, повинен набрати щонайменше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище за списком. Якщо висуванець набирає менше – мандати розподіляє партія.
- Змінилася форма бюлетеня: навпроти партій буде список кандидатів від неї. Виборець має поставити галочку за партію, яку обирає, і вписати номер кандидата, якого підтримує.
- Можна змінити виборчу адресу на постійній основі, написавши заяву у відділ ведення Державного реєстру виборців. Також до 10 вересня була можливість змінити місце голосування онлайн (разово).
- Можливе інтернет-голосування. Проте, лише як експеримент – все одно потрібно паралельно голосувати на дільниці, а онлайн-голоси враховувати не будуть.
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Карантинні нововведення
Змін у ці вибори додав і карантин, введений через COVID-19. Зокрема, йдеться про:
- Соціальну дистанцію (можливо, різні входи для виборців, обмеження для кількості людей у приміщенні тощо).
- Засоби персонального захисту для працівників виборчих дільниць, а також їх наявність у виборців.
- Заборону масових зборів виборців у приміщенні (для агітації перед виборами) та роздавання буклетів у наметах.
Детальні рекомендації щодо заходів, введених для голосування в умовах карантину, будуть у відповідній постанові Кабміну, яку ще доопрацьовують.