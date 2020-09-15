Місцеві вибори у деяких громадах Донбасу можуть відбутись у березні 2021 року. Однак тільки в тих регіонах, де неможливо буде організувати вибори у жовтні.

Коли можуть відбутись вибори на Донбасі

Вибори можна проводити двічі на рік: у жовтні та березні. Про це заявив голова Центрвиборчкому Олег Діденко, інформує пресслужба ЦВК.

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ЦВК вкотре звертатиметься до Донецької та Луганської ОДА і на основі їхніх висновків зможе призначити вибори, якщо для цього будуть необхідні умови.

Ми плануємо в майбутньому звертатись до відповідних військово-цивільних адміністрацій щодо безпекової ситуації на цих територіях. Як тільки будуть необхідні умови – вибори будуть призначені,

– наголосив голова Центрвиборчкому.

Діденко додав, що зупинити виборчий процес у судовому порядку вже неможливо. Скасувати вибори можна лише в разі введення в Україні або окремих місцевостях надзвичайного чи воєнного стану.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Виборча кампанія стартувала 5 вересня. 15 вересня розпочався процес реєстрації кандидатів.

Місцеві вибори на Донбасі: що відомо

8 серпня Центрвиборчком вирішив, що у жовтні 2020 року місцеві вибори не можна проводити у 10 громадах Донбасу.

Зокрема, у деяких громадах Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районах Донецької області та у Сєверодонецькому і Щастинському районах Луганської області.

Такі рішення прийняли на основі висновків Донецької та Луганської ОДА.

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