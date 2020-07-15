У випуску програми "Є питання" за 15 липня – Верховна Рада ухвалила постанову щодо місцевих виборів у 2020 році. Їх призначили на 25 жовтня. Але з однією обмовкою: вибори відбудуться скрізь, крім окупованих районів Донбасу та анексованого Криму.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Експерт з питань місцевого самоврядування Олександр Солонтай розповів, як відбуватимуться місцеві вибори та які ще зміни Рада повинна ухвалити щоб реформа децентралізації нарешті завершилась. Дивіться повний випуск програми "Є питання":