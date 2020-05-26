Місцеві вибори та "гречкосійство": аналіз спірного законопроєкту партії "Слуга народу"

Депутати провладної монобільшості ініціюють сумнівний законопроєкт. Він дозволяє політичним партіям офіційно піаритись на COVID-19. Чому це неприпустимо, читайте у статті.

На сайті 24 каналу вже йшлося про те, як люблять українські політики піаритись на боротьбі з коронавірусом.

Читати детально про це тут Показова доброчинність: як політики піаряться на боротьбі з COVID-19

Нова ініціатива від "слуг народу" вдосконалює цей процес. Їх законопроєкт вносить зміни в Закон України "Про політичні партії в Україні". Документ зареєстрований за номером #3478.

Серед авторів законодавчої ініціативи – нардепи від "Слуги народу". Це не рядові члени фракції, а люди, які входять до керівництва політичної партії. Серед них – Артем Культенко, Олександр Качура, Євгенія Кравчук, Ольга Коваль, Анатолій Остапенко, Роман Грищук.

Всі ці депутати є членами вищої ради партії "Слуга народу". На сайті 24 каналу вже йшлося про цю компашку. Більшість з них мають сумнівний шлейф й причетність до проросійських партій та організацій.

Детально про це читайте тут Причетні до "Партії регіонів": як оновилася Вища рада "слуг народу"

А перший у списку авторів – голова партії "Слуга народу" й нардеп Олександр Корнієнко.

Суть законопроєкту

Ось такий авторський колектив хоче аби політичним партіям в Україні дозволили витрачати гроші на допомогу медичним закладам. Дослівно:

"Установити, що до 31 грудня 2020 року політичні партії, здійснюючи повноваження власника щодо майна (в тому числі коштів), що є власністю політичної партії, мають право надавати фінансову та іншу матеріальну (майнову) допомогу медичним закладам (госпіталям, лікарням, клінікам, поліклінікам тощо) державної та/або комунальної форми власності для вчинення ними заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"

З першого погляду ініціатива виглядає благородною, але є нюанси. По-перше, цим законопроєктом буде дозволено по-факту витрачати державні гроші від імені політичних партій на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Як це працюватиме – депутат від "Слуги народу", до прикладу, або від ОПЗЖ, привезе якесь обладнання в лікарню або закуплять маски, захисні костюми, загорнуть це у брендовану партійну обгортку й урочисто подарують речі лікарям під оплески й клацання фотоапаратів. Ті, хто має власні ЗМІ, ще й з телекамерами прийдуть.

"Гречкосійство" та непрямий підкуп

Звісно, парламентські політичні партії фінансуються не тільки державою, а й зі сторони, тобто добровільними внесками. Знаючі про звички українських політиків, які із усього хочуть отримувати прибуток, варто буде перевіряти що купуватимуть та за якими цінами. Якщо мова йде про гроші держави.

Ці кошти парламентські партії отримують з бюджету лише на розбудову осередків й партійні потреби, іншими словами, статутну діяльність, а не для благодійності.

Фінансування парламентських партій у 2020 році / інфографіка НАЗК

"Слуга народу" отримує від держави більше 140 мільйонів гривень у рік. До речі в партії збрехали, що відмовились від цих грошей. Це підтвердив Голова НАЗК Олександр Новіков, передає РБК-Україна.

За його словами, ще жодна партія не відступилась від державних грошей.

З витрачанням коштів, які матимуть не державне джерело надходження, теж є нюанс. Зараз такі оборудки (тобто допомогу лікарням) проводять через підконтрольні політикам громадські або благодійні організації. Напевно вже втомилися викручуватись й хочуть це легалізувати.

Але звідки б не були гроші, таку діяльність експерти називають непрямим підкупом виборців.

Те, що пропонують “Слуги” називається “непрямим підкупом” виборців. На гроші держави партії будуть купувати обладнання для лікарень, а головні лікарі будуть хвалити "меценатів" серед трудового колективу та пацієнтів,

— вважає аналітик Центру спільних дій Олег Савичук.

Наступним нюансом, який стосується законопроєкту, є те, що це хочуть зробити напередодні виборів до місцевих рад, які заплановані на осінь цього року.

"Слуги народу" напевно готуються до битви за мерські крісла та депутатські місця. Й боротьба буде доволі запеклою, а ті, хто найкраще буде допомагати боротися з COVID-19, отримають хороші результати.

Передвиборча гонка 2020 буде однозначно з присмаком коронавірусу. Й така опція як легалізація "доброчинності" буде ой як у пригоді "гречкосіям".