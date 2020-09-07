Місцеві вибори 2020: календар найважливіших подій
В Україні 5 вересня стартував виборчий процес на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Виборча компанія перейшла в свою найактивнішу фазу.
Центральна виборча комісія вже оприлюднила календар найважливіших подій виборчої кампанії, повідомляє 24 канал.
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Графік виборчої кампанії 2020
- 10 вересня – останній день, коли українці можуть змінити адресу голосування.
- 14 вересня – дедлайн, коли українські організації можуть зареєструватися як офіційні спостерігачі під час виборів.
- Від 15 до 24 вересня партії мають висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації кандидатів.
- 30 вересня – останній день, коли кандидати можуть подати своїх представників до складу дільничних комісій. Саме ці люди проводитимуть голосування та рахувати бюлетені.
- 5 жовтня – останній день, коли кандидати ще мають шанс відмовитися від участі у виборах.
- 14 жовтня – дедлайн подачі документів для іноземних організацій, які хочуть брати участь у виборчому процесі як міжнародні спостерігачі.
- 22 жовтня – останній день, коли можна оприлюднювати тематичні соціологічні опитування та рейтинги кандидатів.
- 22 жовтня – останній день, коли кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію.
- 24 жовтня – день тиші. Будь-яка агітація за того чи іншого кандидата є офіційно заборонена.
- 25 жовтня – від 8 ранку до 20 вечора в Україні відбуватимуться місцеві вибори 2020.
- 6 листопада – дедлайн встановлення результатів.
- 15 листопада – приблизна дата другого туру виборів. Якщо жоден з кандидатів у мери міста не набере понад 50% голосів, то до другого туру вийдуть два лідери.
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Місцеві вибори в Україні: найважливіше
- 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.
- Місцеві вибори 2020 відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій.