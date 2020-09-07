В Україні 5 вересня стартував виборчий процес на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Виборча компанія перейшла в свою найактивнішу фазу.

Центральна виборча комісія вже оприлюднила календар найважливіших подій виборчої кампанії, повідомляє 24 канал. Корисно Як змінити виборчу адресу на місцевих виборах 2020: покрокова інструкція Графік виборчої кампанії 2020 10 вересня – останній день, коли українці можуть змінити адресу голосування .

. 14 вересня – дедлайн, коли українські організації можуть зареєструватися як офіційні спостерігачі під час виборів.

Від 15 до 24 вересня партії мають висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації кандидатів.

30 вересня – останній день, коли кандидати можуть подати своїх представників до складу дільничних комісій. Саме ці люди проводитимуть голосування та рахувати бюлетені.

5 жовтня – останній день, коли кандидати ще мають шанс відмовитися від участі у виборах.

14 жовтня – дедлайн подачі документів для іноземних організацій, які хочуть брати участь у виборчому процесі як міжнародні спостерігачі.

22 жовтня – останній день, коли можна оприлюднювати тематичні соціологічні опитування та рейтинги кандидатів.

22 жовтня – останній день, коли кандидати можуть проводити передвиборчу агітацію.

24 жовтня – день тиші. Будь-яка агітація за того чи іншого кандидата є офіційно заборонена .

. 25 жовтня – від 8 ранку до 20 вечора в Україні відбуватимуться місцеві вибори 2020 .

. 6 листопада – дедлайн встановлення результатів.

15 листопада – приблизна дата другого туру виборів. Якщо жоден з кандидатів у мери міста не набере понад 50% голосів, то до другого туру вийдуть два лідери. Читайте також Пастка для майстрів: що спільного між пандемією і місцевими виборами Місцеві вибори в Україні: найважливіше 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.

Місцеві вибори 2020 відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій.