За 101 день до голосування Верховна рада змінила виборчий кодекс. На думку експертів, це ускладнює виборчий процес. Відтепер у містах, де понад 10 тисяч виборців, діятиме пропорційна система з відкритими партійними списками. Тобто, кандидатів висуватимуть лише партії, самовисуванців не буде. І це, ймовірно, призведе до втрати голосів.

На додачу – змінилася форма бюлетеня – українці голосуватимуть не лише за партію, а й за окремого кандидата. Детальніше про місцеві вибори 2020 – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо Місцеві вибори проходитимуть у складних умовах, – ЦВК

У чому складність?

► Можливі маніпуляції

"Частина виборців можуть заплутатись, не зрозуміти, за кого голосувати, при тому, що за кандидата треба буде вписати цифру, номер кандидата в списку партії в цьому окрузі. Також можуть бути різного роду маніпуляції: 3 може легко перетворитися на 9", – вважає аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

Зверніть увагу! М ісцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року.

► Новий районний поділ

Нове законодавство, реформа децентралізації та зміна територіально-адміністративного устрою породили чимало викликів. Україна вже живе з новим районним поділом. Замість 490 нині – 136 районів. Тож для частини громад це будуть "перші" місцеві вибори, для решти – "чергові". А це – додаткові складнощі в їх організації й проведенні.

Не зрозуміло, яка саме організація районного рівня, якого району має подавати кандидатури до територіальних виборчих районних комісій. У нас же після укрупнення не ліквідована жодна районна організація! Є колапс у законодавстві, який може призвести до того, що буде оскаржена процедура формування ТВК районного рівня,

– зазначила голова правління Громадської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Деякі експерти взагалі ставлять під сумнів законність утворення нових територіальних громад. У Раді вважають, що укрупнення районів – на користь єдиній партії – провладній.

"Мотивація укрупнення районів у тому вигляді, у якому це робить монобільшість – зберегти контроль офісу президента над розподілом ресурсів на місцях! Не громади будуть вирішувати, де обирати своїх мерів і депутатів, а райони", – переконаний народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський



У Слузі народу не приховують, що боротимуться за більшість під час місцевої виборчої кампанії. Але щоби досягти бажаного, "Слузі народу" доведеться принципово змінити підхід, кажуть експерти.

Що передбачають зміни до Виборчого кодексу?

Нещодавно Рада проголосувала, а



Пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців від 10 тисяч людей. Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей.



У сільські, селищні й міські голови можна йти самовисуванцем. Кандидати, які наберуть понад 25% від виборчої квоти голосів свого округу, увійдуть до складу ради. Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр.



На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.



Змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів, зокрема й на рівні сільських рад. Також змінено форму бюлетеня (виборець зможе вибрати когось із кандидатів). Нещодавно Рада проголосувала, а президент підписав зміни до виборчого законодавства. ЦВК надається право у формі пілотного проєкту чи експерименту впроваджувати машинне голосування, електронний підрахунок голосів.Пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців від 10 тисяч людей. Раніше поріг становив понад 90 тисяч людей.У сільські, селищні й міські голови можна йти самовисуванцем. Кандидати, які наберуть понад 25% від виборчої квоти голосів свого округу, увійдуть до складу ради. Долю решти кандидатів та мандатів вирішуватиме партія, якщо вона пройшла 5% бар'єр.На членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.Змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів, зокрема й на рівні сільських рад. Також змінено форму бюлетеня (виборець зможе вибрати когось із кандидатів).

► Ситуація з COVID-19

Ускладнює проведення виборів і епідеміологічна ситуація. Коронавірус, скоріш за все, повністю не відступить. Тож доведеться організовувати безпечні умови для голосування людей похилого віку, подбати про волевиявлення хворих на коронавірус і тих, хто перебуває на самоізоляції.