"Місцеві жартують": у Дніпрі люди встановили могильний хрест посеред тротуару

У Дніпрі на проспекті Пушкіна посеред тротуару невідомі встановили хрест. Його вкопали у розриту землю, де проводять ремонт.

Могильний хрест серед тротуару помітили місцеві жителі 4 жовтня. Його встановили в районі гімназії №12.

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Жарт місцевих

Хрест вкопали в розриту землю серед тротуару. Ймовірно, це зробили вночі, адже про це свідчить фото. Дехто з людей справді подумав, що там когось ховають.



У Дніпрі на тротуарі встановили хрест / Фото "Інформатора"

Люди в мережі активно почали постити фото й обговорювати подію. На місце вирушили інспектори з питань благоустрою.

Спеціалісти розповіли, що на місці, де стоїть хрест, Дніпрообленерго проводить ремонтні роботи. На фото видно, що після робіт на тротуарі залишилося трохи землі.

Місцеві жителі вирішили "пожартувати" і поставили ось такий хрест. Про це розповіли у міськраді. Зараз його вже демонтували.



Хрест вже демонтували / Фото "Інформатора"