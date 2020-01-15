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      Місцеві вибори 2020: скільки кандидатам доведеться заплатити за участь

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      Застави для кандидатів на місцевих виборів зросли у 40 разів / ukrinform.ua

      Восени 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори. Цьогоріч суми застав для кандидатів зросли у майже 40 разів, якщо порівнювати з минулими виборами у 2015 році. Найбільше доведеться заплатити кандидатам на пост мера Києва – понад 4 мільйони гривень.

      Зміна сум застав для кандидатів пов'язана з новим виборчим кодексом, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Про застави кандидатів пише рух "Чесно".

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      Скільки доведеться заплатити кандидатам

      Найбільше зміни суми застав зачеплять кандидатів у мери обласних центрів і великих міст – від 90 тисяч мешканців. Для них сума застави стартуватиме від 170 тисяч гривень (для Ужгорода).

      Суми застав для кандидатів у мери великих міст:

      • Київ – 4 мільйони 5 тисяч гривень;
      • Харків – 1 мільйон 965 тисяч гривень;
      • Дніпро – 1 мільйон 398 тисяч гривень;
      • Одеса – 1 мільйон 304 тисячі гривень;
      • Запоріжжя – 1 мільйон 77 тисяч гривень;
      • Львів – 1 мільйон 77 тисяч гривень;
      • Кривий Ріг – 926 тисяч гривень;
      • Миколаїв – 661 тисячу гривень;
      • Маріуполь – 586 тисяч гривень;
      • Вінниця – 529 тисяч гривень;
      • Херсон – 472 тисячі гривень;
      • Полтава – 416 тисяч гривень;
      • Суми – 416 тисяч гривень;
      • Черкаси – 397 тисяч гривень;
      • Чернігів – 397 тисяч гривень;
      • Житомир – 378 тисяч гривень;
      • Хмельницький – 378 тисяч гривень;
      • Кам'янське – 340 тисяч гривень;
      • Івано-Франківськ – 340 тисяч гривень;
      • Кропивницький – 340 тисяч гривень;
      • Чернівці – 340 тисяч гривень;
      • Рівне – 321 тисячу гривень;
      • Тернопіль – 321 тисячу гривень;
      • Кременчук – 302 тисячі гривень;
      • Луцьк – 283 тисячі гривень;
      • Краматорськ – 264 тисячі гривень;
      • Біла Церква – 264 тисячі гривень;
      • Мелітополь – 208 тисяч гривень;
      • Нікополь – 170 тисяч гривень;
      • Ужгород – 170 тисяч гривень.

      Цікаво, що, наприклад, під час виборів мера Києва у 2015 році вартість застави становила лише 104 тисячі гривень. Натомість вона буде вищою навіть, ніж вартість застав кандидатів у президенти – 2 мільйони 500 тисяч гривень.

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      Втім нова формула розрахунку використовуватиметься лише для міст обласного значення і тих, де кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб. Загалом таких є 30. Партіям, які захочуть мати своїх кандидатів у кожному з цих міст, доведеться заплатити понад 20 мільйонів гривень.

      Гроші кандидатів повертатимуться лише за умови, що вони виграють вибориу першому турі або пройдуть до другого туру

      місцеві вибори, застави кандидатів
      Суми застави кандидатів у мери великих міст

      Варто також зазначити, ща вартість застави для партій, які представлятимуть своїх кандидатів у депутати, дорівнюватиме сумі застав потенційних мерів. Партіям, які не пройдуть у міськради, застави також не повертатимуться.

      Так само зросте і вартість застави для партій, що братимуть участь у виборах до обласних рад. Найдорожче обійдеться реєстрація списку кандидатів до Дніпропетровської облради – 4 мільйони 670 тисяч гривень.

      Рух "Чесно" підрахував, що для партій, які висуватимуть своїх кандидатів в усі ради та голови усіх великих міст України, одна лише реєстрація обійдеться у 88 мільйонів гривень.

      місцеві вибори, вартість застав
      Скільки партіям доведеться витратити на реєстрацію кандидатів на місцеві вибори

      Що передбачає нова формула розрахунку суми застави

      Відтепер сума застави визначатиметься з розрахунку на 4 мінімальні зарплати на кожні 10 тисяч виборців (раніше було на 100 тисяч). Крім того, важливим фактором зростання суми є і те, що з 2015 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася у чотири рази.

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      Втім така формула діятиме лише для обласних центрів, міст обласного значення і таких, де кількість населення перевищує 90 тисяч осіб.

      Що таке застава кандидата?Фактично, застава є підтвердженням серйозності намірів кандидата реально боротися за посаду. Потенційні грошові втрати мали б відлякати технічних кандидатів, які не зацікавлені у перемозі на виборах, а хочуть лише забрати голоси у виборців інших кандидатів.

      Місцеві вибори-2020: коротко

      Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.

      Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Львова Новини України Новини політики Новини Харкова Новини Києва Місцеві вибори 2020 Новини Дніпра Новини Одеси Новини Запоріжжя
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