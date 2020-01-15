Місцеві вибори 2020: скільки кандидатам доведеться заплатити за участь

Восени 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори. Цьогоріч суми застав для кандидатів зросли у майже 40 разів, якщо порівнювати з минулими виборами у 2015 році. Найбільше доведеться заплатити кандидатам на пост мера Києва – понад 4 мільйони гривень.

Зміна сум застав для кандидатів пов'язана з новим виборчим кодексом, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Про застави кандидатів пише рух "Чесно".

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Скільки доведеться заплатити кандидатам

Найбільше зміни суми застав зачеплять кандидатів у мери обласних центрів і великих міст – від 90 тисяч мешканців. Для них сума застави стартуватиме від 170 тисяч гривень (для Ужгорода).

Суми застав для кандидатів у мери великих міст:

Київ – 4 мільйони 5 тисяч гривень;

Харків – 1 мільйон 965 тисяч гривень;

Дніпро – 1 мільйон 398 тисяч гривень;

Одеса – 1 мільйон 304 тисячі гривень;

Запоріжжя – 1 мільйон 77 тисяч гривень;

Львів – 1 мільйон 77 тисяч гривень;

Кривий Ріг – 926 тисяч гривень;

Миколаїв – 661 тисячу гривень;

Маріуполь – 586 тисяч гривень;

Вінниця – 529 тисяч гривень;

Херсон – 472 тисячі гривень;

Полтава – 416 тисяч гривень;

Суми – 416 тисяч гривень;

Черкаси – 397 тисяч гривень;

Чернігів – 397 тисяч гривень;

Житомир – 378 тисяч гривень;

Хмельницький – 378 тисяч гривень;

Кам'янське – 340 тисяч гривень;

Івано-Франківськ – 340 тисяч гривень;

Кропивницький – 340 тисяч гривень;

Чернівці – 340 тисяч гривень;

Рівне – 321 тисячу гривень;

Тернопіль – 321 тисячу гривень;

Кременчук – 302 тисячі гривень;

Луцьк – 283 тисячі гривень;

Краматорськ – 264 тисячі гривень;

Біла Церква – 264 тисячі гривень;

Мелітополь – 208 тисяч гривень;

Нікополь – 170 тисяч гривень;

Ужгород – 170 тисяч гривень.

Цікаво, що, наприклад, під час виборів мера Києва у 2015 році вартість застави становила лише 104 тисячі гривень. Натомість вона буде вищою навіть, ніж вартість застав кандидатів у президенти – 2 мільйони 500 тисяч гривень.

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Втім нова формула розрахунку використовуватиметься лише для міст обласного значення і тих, де кількість виборців перевищує 90 тисяч осіб. Загалом таких є 30. Партіям, які захочуть мати своїх кандидатів у кожному з цих міст, доведеться заплатити понад 20 мільйонів гривень.

Гроші кандидатів повертатимуться лише за умови, що вони виграють вибориу першому турі або пройдуть до другого туру



Суми застави кандидатів у мери великих міст

Варто також зазначити, ща вартість застави для партій, які представлятимуть своїх кандидатів у депутати, дорівнюватиме сумі застав потенційних мерів. Партіям, які не пройдуть у міськради, застави також не повертатимуться.

Так само зросте і вартість застави для партій, що братимуть участь у виборах до обласних рад. Найдорожче обійдеться реєстрація списку кандидатів до Дніпропетровської облради – 4 мільйони 670 тисяч гривень.

Рух "Чесно" підрахував, що для партій, які висуватимуть своїх кандидатів в усі ради та голови усіх великих міст України, одна лише реєстрація обійдеться у 88 мільйонів гривень.



Скільки партіям доведеться витратити на реєстрацію кандидатів на місцеві вибори

Що передбачає нова формула розрахунку суми застави

Відтепер сума застави визначатиметься з розрахунку на 4 мінімальні зарплати на кожні 10 тисяч виборців (раніше було на 100 тисяч). Крім того, важливим фактором зростання суми є і те, що з 2015 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася у чотири рази.

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Втім така формула діятиме лише для обласних центрів, міст обласного значення і таких, де кількість населення перевищує 90 тисяч осіб.

Що таке застава кандидата?Фактично, застава є підтвердженням серйозності намірів кандидата реально боротися за посаду. Потенційні грошові втрати мали б відлякати технічних кандидатів, які не зацікавлені у перемозі на виборах, а хочуть лише забрати голоси у виборців інших кандидатів.

Місцеві вибори-2020: коротко

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися восени 2020 року. На них обиратимуться голови та ради більшості населених пунктів України, а також члени обласних рад.

Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та шляхом утворення ОТГ.