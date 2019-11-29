Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" пояснили особливості формату

Проєкт закону про перші місцеві вибори у громадах 2020 року передбачає виборчі системи, які залежатимуть від кількості жителів у населеному пункті.

Орієнтуватимуться на 90 тисяч людей. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, пише "Громадське".

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До Ради вже внесли доопрацьований проєкт Виборчого кодексу, однак розділ про місцеві вибори набуде чинності вже після виборів у 2020 році. Найближчі місцеві вибори регулюватиме спеціальний закон, який ще розробляється.

У містах, в яких мешкає понад 90 тисяч людей, вибори пройдуть за пропорційною системою з відкритими списками. У населених пунктах, в яких мешкає менш як 90 тисяч, вибори відбуватимуться за мажоритарною системою,

– пояснив Клочко.

Голова комітету також зазначив, що там, де вибори проходитимуть за мажоритарною системою, зможуть балотуватись як кандидати-самовисуванці, так і висуванці партій.

Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

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