Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" пояснили особливості формату
Проєкт закону про перші місцеві вибори у громадах 2020 року передбачає виборчі системи, які залежатимуть від кількості жителів у населеному пункті.
Орієнтуватимуться на 90 тисяч людей. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, пише "Громадське".
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До Ради вже внесли доопрацьований проєкт Виборчого кодексу, однак розділ про місцеві вибори набуде чинності вже після виборів у 2020 році. Найближчі місцеві вибори регулюватиме спеціальний закон, який ще розробляється.
У містах, в яких мешкає понад 90 тисяч людей, вибори пройдуть за пропорційною системою з відкритими списками. У населених пунктах, в яких мешкає менш як 90 тисяч, вибори відбуватимуться за мажоритарною системою,
– пояснив Клочко.
Голова комітету також зазначив, що там, де вибори проходитимуть за мажоритарною системою, зможуть балотуватись як кандидати-самовисуванці, так і висуванці партій.
Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.
У президента не раз заявляли, що вибори можуть відбутись раніше
- Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявляв, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади".
- лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році, а от коли саме – залежить від місцевих органів влади.
- У "Слузі народу" теж допускають дострокові місцеві вибори після завершення процесу формування місцевих громад. За прогнозами партії, децентралізація має завершитись саме навесні.
- Сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".
- Водночас голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що партія не готова до місцевих виборів навесні 2020 року.