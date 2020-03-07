Місцеві вибори в Україні: яку тактику обрала партія "Слуга народу"

Вибори депутатів міських, районних та селищних рад в 2020 році відбудуться за новими правилами. Команда президента вже готується перезавантажити владу на місцях.

Чи зможе партія влади повторити успіх парламентських виборів на місцевому рівні та як і хто відбиратиме кандидатів у депутати, – в матеріалі 24 каналу.

Робота над помилками

Отримавши рекордну підтримку на парламентських виборах "Слуги народу", ходили чутки про можливість дочасних місцевих виборів. Мовляв, таким чином партія влади бажає закріпити свій успіх. Проте ідея з дочасними виборами потроху пішла у забуття. Таким чином, чергові місцеві вибори відбудуться за графіком – 25 жовтня. Щоправда, повторити феєричний успіх парламентських виборів слуг народу на місцевих буде вкрай складно.

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Не зважаючи на те, що офіційна кампанія стартуватиме лише через пів року, але боротьба за прихильність українців уже розпочата.

На думку політичного експерта Максима Вознюка, щоб отримати бодай якийсь позитивний результат, партії влади треба провести серйозну роботу над помилками. Зокрема, внести відповідні корективи у виборчу стратегію (якщо вона є), переглянути свою кадрову політику, зосередитися на розбудові партії, зміцненні позицій у регіонах та плідній роботі з представниками місцевих еліт.

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Наскільки відомо, партія "Слуга народу" планує запустити штаби в кожній з областей для підготовки до місцевих виборів. Контролювати цей процес у регіонах будуть народні депутати – чи то "партійні префекти", чи то "політичні відповідальні",

– каже Максим Вознюк

Чи вдасться їм запустити повноцінні партійні осередки на рівні кожного регіону, створити згуртовані команди кандидатів, які будуть мати авторитет у цих регіонах та здатних розв’язувати проблеми на тому чи іншому рівні місцевого врядування – це все покаже час.

Партійні проблеми

Щоправда, у "Слуги народу" є проблеми не лише з кандидатами, а також суттєві складнощі, пов'язані з роботою самої партійної структури. Адже коли відбуваються вибори на всеукраїнському рівні, проходить масова рекламна кампанія на центральному рівні тоді можна провести кота в мішку. Виборець голосуватиме за зовсім невідомих кандидатів аби лише вони представляли улюблену політичну силу.

Коли йдеться про дочасні чи місцеві вибори, увага фокусується на особистостях кандидатів. Події, які відбулись на 179 окрузі показали, що є достатньо серйозні проблеми у провладної партії з кандидатами на місцях,

– зазначає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Йдеться про відмову кандидатки від "Слуги народу" Вікторії Алєксєйчук від участі в довиборах в Раду по 179 окрузі.

Вочевидь, є проблеми у слуг й з регіональною структурою. До прикладу, за даними Комітету виборців, коли вони аналізували фінансові звіти партії за підсумками минулого року, то побачили, що у "Слуги народу" немає жодного офіційного працівника ні в центральному, ні в регіональних офісах.

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"Припускаю, там частково працюють волонтери чи працівники за контрактом. Не уявляю, щоб не проводили роботу аналітичний чи організаційний відділи, пресслужба. Іншими словами партійної машини немає. Інформаційна робота проводиться, але структура фактично напівмертва", – вважає Олексій Кошель.



"Слузі народу" доведеться поборотись за своїх виборців на місцях / Фото 24 каналу

Другий момент – у партії "Слуга народу" немає жодного зареєстрованого місцевого осередку зі статусом юридичної особи. Тобто без такого статусу місцевий осередок партії не може відкрити рахунок в банку. На практиці, якщо партія проводить мітинг і потрібно заплатити 200 гривен за оголошення в газеті, вона це зможе зробити лише через складну систему центральної бухгалтерії партії. Оперативну фінансову діяльність вона на місцевому рівні не може проводити. Тобто, як пояснює Олексій Кошель, або ця діяльність перебуває в тіні, або партійні структури напівпаралізовані.

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Ми маємо всі класичні ознаки віртуальної політичної партії без місцевих осередків із серйозним браком кадрів. Тому зараз їм фактично потрібно будувати партію з нуля,

– наголошує Кошель.

Обрати надійних

До пошуків кандидатів у депутати у партії влади обіцяють підійти зважено. У "Слузі народу" переконують, що всі охочі зможуть балотуватись на місцевих виборах від партії влади. Щоправда, для цього доведеться подати свою заявку через систему онлайн реєстрації , яку вже буквально за місяць презентують.

Також всі кандидати повинні будуть пройти комплексну перевірку. До такої перевірки входить: медіа-моніторинг, психологічне тестування. Перший етап перевірки продемонструє – чим живе кандидат аби в майбутньому уникнути репутаційних втрат, другий – дасть можливість побачити управлінські та лідерські якості. Ті, кого відібрали, проходитимуть навчання і підготовку від партії. Триватиме цей процес з травня до серпня. Відбиратимуть кандидатів "політичний відповідальний" та керівник штабу. Перевагу віддаватимуть претендентам, які мають суспільно-політичний досвід.



Кандидатів у депутати від провладної партії ретельно обиратимуть / Фото 24 каналу

До курсу з підготовки увійде розробка місцевих стратегій та презентація виборцям плану, який протягом наступних п'яти років команда планує реалізовувати. Перевагу надаватимуть тим кандидатам, які не є чинними політиками. Ті ж хто має негативний імідж – фактично не мають шансів увійти в команду пропрезидентської команди.

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Якщо ж час покаже, що позиції "слуг" у певних регіонах дуже слабкі, їм доведеться домовлятися з іншими політичними силами. Це малоймовірно, але не виключено.

Найближчою до них ідеологічно і ментально є партії "Голос" та "Самопоміч". Але підтримка цих політсил на загальноукраїнському рівні майже дорівнює статистичній похибці. Тому треба буде дивитися на позиції партій у конкретних містах, селах та селищах і на конкретні кандидатури – вже ближче до виборів,

– переконує Максим Вознюк.

Таким чином, команді президента доведеться провести велику кампанію, яка не обіцяє бути легкою.