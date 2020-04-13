За яких умов місцеві вибори перенесуть: відповідь юриста

Щоб перенести місцеві вибори, необхідно змінити Конституцію, що сумнівно. Відтермінувати місцеві вибори можна за умови введення надзвичайного стану у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це 24 каналу розповів юрист Андрій Вігірінський.

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Підставою для перенесення місцевих виборів може стати введення надзвичайного стану по всій Україні. Це можливо за умови другої хвилі пандемії коронавірусу, яка прогнозується на осінь. Але друга хвиля захворюваності повинна бути більш масовою за першу, щоб обмежувати конституційні права громадян,

– наголошує Андрій Вігірінський.

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На думку юриста, пандемія коронавірусу і введення карантину не надто вплинуть на ведення передвиборної кампанії. За словами Вігірінського, основна агітація розпочнеться влітку. Буде спекотно, і, швидше за все, пом’якшать карантинні заходи.

Головна агітація на місцевих виборах проходитиме по телебаченню. Для молоді – в соцмережах. Влітку проходить багато фестивалів і різних заходів, концертних турів – якщо не буде карантину. І вони будуть масовими, оскільки зовнішнього туризму не буде. Розповсюджуватимуться друковані агітаційні матеріали. На них буде попит серед старшого покоління,

– зазначає Вігірінський.

Коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.



Грошова застава для кандидатів у мери / Інфографіка 24 каналу