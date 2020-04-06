Місцеві вибори мають відбутися, – Корнієнко розповів про їх фінансування

Місцеві вибори, призначені на жовтень 2020 року, мають відбутися і їх не планують скасовувати через пандемію коронавірусу. Однак через кризу в Україні, на їх проведення планують виділити всього 1 мільярд гривень.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав, що розмови про перенесення виборів можуть з'явитися, якщо карантин затягнеться до літа.

Важливо Коронавірус і вибори: як пандемія вплине на Україну та світ

Місцеві вибори не можуть не відбутися. Ми досліджували правові механізми в тих країнах, де зараз вибори переносять. Там далеко не скрізь є зрозумілий правовий механізм. Якщо би раптом на момент оголошення виборів – у середині-кінці липня – тривав карантин, то, можливо, подібні розмови могли би бути. Але зараз початок квітня,

– наголосив Корнієнко.

Депутат переконаний, що навіть після скорочення субвенції на місцеві вибори з 2,155 мільярда гривень до 1 мільярда, цих грошей буде достатньо.

"Чи вистачить мільярда на вибори? Вистачить. Там є дві великі статті витрат: зарплата членів комісії та друк бюлетенів. На друк бюлетенів, виходячи з оцінок під час попередніх виборів, потрібно приблизно 300 – 400 мільйонів гривень. Залишаться якісь кошти на транспорт, зв'язок. Однак, грошей навряд чи вистачить на оплату навіть 30 тисяч членів виборчих комісій, якщо брати по мінімуму", – додав він.

ЦІкаво Місцеві вибори в Україні: яку тактику обрала партія "Слуга народу"

Тому Корнієнко вважає, що неоплата роботи членів комісії несе ризики щодо чесності проведення виборів. Адже якщо люди не отримають оплату від держави, можуть брати більше грошей від партій.

Також лідер "Слуги народу" зауважив, що через коронавірус "місцеві вибори будуть кроком назад у технологічному і організаційному плані з боку ЦВК". Зокрема, через скорочення бюджету, навряд чи вийде переоснащити ІТ Центрвиборчком і перезапустити систему "Вибори".

Що треба знати про місцеві вибори 2020?Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.



Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та утворенням ОТГ.

Яку суму мають заплатити кандидати у мери для участь у місцевих виборах-2020:



Грошова застава для кандидатів у мери у 2020 році/ інфографіка 24 каналу