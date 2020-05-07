Місцеві вибори на Донбасі неможливі, Росія хоче особливого статусу, – ОПОРА
Наразі немає передумов для проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року на території окупованого Донбасу. Росія та ОРДЛО залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для Донбасу, а вибори є лише перехідним містком до цього.
Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у своєму блозі написала, що передумов для проведення виборів немає навіть попри підвищення статусу перемовників у Мінську.
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Експертка відзначила, що в оновленому списку делегатів ТКГ ніхто не увійшов з профільного комітету Верховної Ради чи Кабміну, з тих, хто працює з питаннями місцевого самоврядування чи виборів.
Раніше Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в ТКГ – список за посиланням.
Ольга Айвазовська наголосила, що Росія та проросійські бойовики залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для окупованих територій. За її словами, місцеві вибори стануть лише перехідним містком до цього.
Вона заперечила й будь-яку можливість організувати вибори відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів.
Експертка звернула увагу на відсутність коштів для організації процесу в регулярному та цивільному режимі. За її словами, в бюджеті закладено менше половини суми, якої не вистачить "навіть на мізерну оплату праці членів комісії".
Що відомо про вибори на окупованому Донбасі
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
- У "Слузі народу" сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
- Керівник ОПУ Андрій Єрмак вже заявив, що виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори.
- Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.
- У Держдепі США уже заявили, що вибори провести неможливо допоки на Донбасі лунають постріли.
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