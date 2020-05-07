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      Місцеві вибори на Донбасі неможливі, Росія хоче особливого статусу, – ОПОРА

      - Читать новость на русском
      Вибори на Донбасі наразі неможливі
      Вибори на Донбасі наразі неможливі / 24 канал

      Наразі немає передумов для проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року на території окупованого Донбасу. Росія та ОРДЛО залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для Донбасу, а вибори є лише перехідним містком до цього.

      Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у своєму блозі написала, що передумов для проведення виборів немає навіть попри підвищення статусу перемовників у Мінську.

      Зверніть увагу У Зеленського збираються повернути Донбас до кінця року, але є план "Б"

      Експертка відзначила, що в оновленому списку делегатів ТКГ ніхто не увійшов з профільного комітету Верховної Ради чи Кабміну, з тих, хто працює з питаннями місцевого самоврядування чи виборів.

      Раніше Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в ТКГ – список за посиланням.

      Ольга Айвазовська наголосила, що Росія та проросійські бойовики залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для окупованих територій. За її словами, місцеві вибори стануть лише перехідним містком до цього.

      Вона заперечила й будь-яку можливість організувати вибори відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів.

      Експертка звернула увагу на відсутність коштів для організації процесу в регулярному та цивільному режимі. За її словами, в бюджеті закладено менше половини суми, якої не вистачить "навіть на мізерну оплату праці членів комісії".

      Що відомо про вибори на окупованому Донбасі

      • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
      • У "Слузі народу" сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак вже заявив, що виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори.
      • Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.
      • У Держдепі США уже заявили, що вибори провести неможливо допоки на Донбасі лунають постріли.

      Коронавірус і вибори: як пандемія вплине на Україну та світ – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Окуповані території Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі Вибори на Донбасі Місцеві вибори 2020
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