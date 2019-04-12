Місцеві вибори на Донбасі: Порошенко домовився з Меркель і Макроном про безпеку

Лідери Німеччини Ангела Меркель, Франції Еммануель Макрон та України Петро Порошенко домовилися до весни 2020 року забезпечити умови безпеки для запуску політичного процесу і проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу.

"За певний проміжок часу ми домовилися, що це повинно бути не пізніше, ніж до березня 2020 роки. До часу, коли проводяться місцеві вибори, будуть створені всі необхідні умови безпеки", – сказав Порошенко у прямому ефірі з Парижа після зустрічі з Макроном.

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Президент України додав, що тільки-но буде встановлено компонент мінських угод з безпеки, необхідно відразу перейти до переговорів щодо політичного врегулювання і спробувати не пізніше березня 2020 року провести місцеві вибори і, таким чином, завершити політичний процес.

Порошенко нагадав, що мирний процес передбачає, перш за все, такі компоненти безпеки:

виведення іноземних військ,

виведення важкої техніки та артилерії.

Компонент безпеки – це бажання України, до якого я, твердо переконаний, прислухаються наші партнери – це контроль, в тому числі і через миротворчі операції неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону,

– сказав український лідер.

12 квітня Порошенко відвідав Берлін, де зустрівся з Меркель, а потім – Париж, де зустрівся з Макроном.

Перед цим зустріч із Макроном провів і кандидат у президенти України Володимир Зеленський. А от Меркель Зеленського на зустріч не запросила.