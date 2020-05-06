Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня, – Корнієнко

У "Слузі народу" переконані, що ніщо не завадить проведенню місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Ба більше – там сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Таку думку під час брифінгу висловив перший заступник голови фракції та лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише 24 канал.

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Він наголосив вибори, згідно з Конституцією, точно відбудуться 25 жовтня.

Ми хочемо поставити крапку в питанні. Будь-які інсинуації про перенесення виборів, скасування, дострокові – абсолютно брехня. Вибори будуть, країна вже може до них готуватися. У принципі, країна вже починає до них готуватися,

– зауважив він.

До теми: раніше таку ж позицію висловив спікер парламенту Дмитро Разумков. Він теж переконаний, що вибори відбудуться 25 жовтня. Спікер Ради сподівається, що країна до того часу вийде з карантину. Водночас, бюджет місцевих виборів зменшився, на їх організацію виділили 1 мільярд гривень. Раніше бюджет становив 2,2 мільярда гривень.

Парламентар додав: Верховна Рада оголосить про проведення місцевих виборів всередині липня.

"Найближчі два – три тижні ми формуємо план змін до Виборчого кодексу, вносимо їх в зал, обговорюємо і приймаємо десь до кінця червня. І, фактично, до середини липня парламент виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори там, де це робить Верховна Рада. В інших суб'єктах новостворених громад це зробить ЦВК", – пояснив Корнієнко.

Зверніть увагу! 30 квітня Рада проголосувала за зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах. У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.

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Водночас, у "Слузі народу" не втрачають надію на проведення місцевих виборів на всій території України, включаючи тимчасово окуповані райони Донбасу.

Ми віримо всією командою, що місцеві вибори відбудуться в один день. Працюємо над тим, щоб до цього все йшло,

– наголосив Корнієнко.

У чому полягають складнощі проведення місцевих виборів на Донбасі? Раніше і президент Зеленський, і глава Офісу Президента висловили сподівання, що вибори на окупованому Донбасі вдасться провести восени 2020 року. Однак це буде можливим лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.