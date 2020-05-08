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      Місцевий Лас-Вегас за 28 мільйонів гривень: у міській раді Харкова проводять обшуки – фото

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      У міській раді Харкова проводять обшуки – фото
      У харківській міській раді проводять обшуки / khar.gp.gov.ua

      У харківській міській раді правоохоронці проводять обшуки. Чиновників підозрюють у незаконному привласненні бюджетних грошей. Мова йде про проведення робіт з освітлення міста.

      Докази злочину шукають співробітники прокуратури, слідчі Нацполіції та працівники Управління стратегічних розслідувань, інформує пресслужба Прокуратури Харківської області.

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      Обшуки проходять у департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та причетних компаній,
      – йдеться у повідомленні.

      Чиновників підозрюють у незаконному заволодінні бюджетних грошей та зловживанні становищем. Мова йде про роботи з освітлення Харкова на суму у понад 28 мільйонів гривень.

      Загалом одночасно проводять понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Наразі фігурантам справи про підозру не повідомляють, досудове розслідування триває.

      Обшуки у Харківській міській раді

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Поліція Новини України Корупція Бюджет Гроші Новини Харкова
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