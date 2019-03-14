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      "Мисциливці, бл**ь", – глава поліції Одещини зганьбився через українську мову, є відео

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      Глава поліції Одещини не зміг впоратись із українською мовою
      Глава поліції Одещини не зміг впоратись із українською мовою / Фото з відкритих джерел

      Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін намагався зачитати текст українською мовою на камеру про знайдену у лісі дівчину. Однак українські слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, або не вдавалося взагалі.

      Деякі з них осилити глава поліції Одещини так і не зміг, як видно на відео, опублікованому активістом Сергієм Стерненком на своїй сторінці у Facebook.

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      Головін так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".

      Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров. Давайте підтримаємо генерала репостами і побажаємо навчитись бути справжнім мисливцем за злочинністю! Дякую небайдужим правоохоронцям за відео,
      – прокоментував Стерненко опублікований ролик.

      Зрештою, голос за кадром порадив начальнику поліції Одеської області сказати "зниклу" замість "одинадцятирічну". Але це ще не все – проблему із "мисциливцями" ( мисливцями – 24 канал) вирішити так просто не вдалось.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Українська мова Курйозні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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