"Мисциливці, бл**ь", – глава поліції Одещини зганьбився через українську мову, є відео

Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін намагався зачитати текст українською мовою на камеру про знайдену у лісі дівчину. Однак українські слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, або не вдавалося взагалі.

Деякі з них осилити глава поліції Одещини так і не зміг, як видно на відео, опублікованому активістом Сергієм Стерненком на своїй сторінці у Facebook.

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Головін так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".

Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров. Давайте підтримаємо генерала репостами і побажаємо навчитись бути справжнім мисливцем за злочинністю! Дякую небайдужим правоохоронцям за відео,

– прокоментував Стерненко опублікований ролик.

Зрештою, голос за кадром порадив начальнику поліції Одеської області сказати "зниклу" замість "одинадцятирічну". Але це ще не все – проблему із "мисциливцями" ( мисливцями – 24 канал) вирішити так просто не вдалось.