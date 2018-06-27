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Найдовше місячне затемнення в столітті: коли його побачать в Україні

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Місячне затемнення 27 липня 2018
Місячне затемнення 27 липня 2018 / www.natventureholidays.com

Рівно за місяць, 27 липня 2018 року, українці зможуть спостерігати за рідкісним місячним затемненням, яке триватиме майже 4 години. Починаючи з 22 години, повний Місяць пройде через тінь Землі.

Про це пишуть на Science Alert.

Астрономи очікують, що повне місячне затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, а часткове, тобто до і після повної фази затемнення – 3 години 55 хвилин.

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Таке довготривале затемнення відбуватиметься через те, що Місяць пройде через найтемнішу область земної тіні, відому як Umbra, яка дасть супутнику планети червонуватий блиск "Кривавого Місяця".

Також повний місяць у липні відбудеться одночасно з апогеєм Місяця, тобто з моментом, коли Місяць досягає своєї найдальшої точки по відношенню до Землі. Відповідно, це буде найменший повний Місяць року і в ніч затемнення йому потрібно буде більше часу, щоб пройти крізь тінь Землі, через що затемнення вийде довшим.

За неймовірним місячним затемненням можна буде спостерігати в Східній Африці та Центральній і Південній Азії. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення стартуватиме при сході Місяця, в Східній Азії й Австралії – навпаки, під час заходу. На жаль, Північна Америка затемнення не побачить. В Україні найкраще за затемненням буде спостерігати в східних регіонах, але сам процес однаково всюди почнеться о 22 годині.

Теги: LifeStyle Новини України Космос
Джерело: 24 Канал
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