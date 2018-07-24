Як місячне затемнення вплине на здоров'я та самопочуття
Місячне затемнення відбудеться 27 липня 2018 року, яке буде найдовшим повним затемненням 21-го століття. Таке рідкісне і містичне явище, на жаль, має небезпечний вплив на здоров'я.
Місячне затемнення має особливо негативний вплив на здоров'я та самопочуття чоловіків – вони відчувають психологічний дискомфорт, передає Мaximum.
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Через те, що небесне явище припадає на повню – варто стежити за своїми емоціями. Не варто гніватися на когось та скаржитись на життя. Фахівці також рекомендують відмовитись приймати важливі рішення у цей день.
Також місячне затемнення може спровокувати безсоння, яке тягне низку інших проблем і негараздів – погане самопочуття, нестабільний емоційний стан, низьку продуктивність тощо.
Також може з'явитись відчуття слабкості, апатії, перепадів артеріального тиску, панічних атак.
Місячне затемнення 27 липня може негативно вплинути на здоров'я
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Фахівці не рекомендують у період місячного затемнення робити такі речі:
- з'ясовувати стосунки;
- дивитись на затемнення;
- перебувати на вулиці;
- проводити хірургічні чи фінансові операції;
- керувати транспортом;
- подорожувати.
У період місячного затемнення варто:
- бути спокійними та врівноваженими;
- не перевиснажуватись та не захоплюватись дієтами;
- не їсти за 3 години до та після затемнення;
- приймати контрастний душ та слідкувати за самопочуттям;
- читати позитивні книжки;
- своєчасно зверніться до медиків, якщо погано почуваєтесь;
У період місячного затемнення уникайте великих натовпів
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