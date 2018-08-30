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Місячний календар на вересень 2018

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Місячний календар на вересень 2018 – фази місяця у вересні
Місячний календар на вересень 2018 – фази місяця у вересні / Фото з відкритих джерел

Місячний календар на вересень 2018 року створений на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Таким чином можна ефективно визначати місячні фази, та врахувати коли супутник Землі матиме вплив на самопочуття людини.

Місячний календар на вересень
1 вересня Спадаючий місяць  21, 22 місячний день
2 вересня Спадаючий місяць 22, 23 місячний день
3 вересня Третя чверть 23, 24 місячний день
4 вересня Спадаючий місяць 24, 25 місячний день
5 вересня Спадаючий місяць 25 місячний день
6 вересня Спадаючий місяць 25, 26 місячний день
7 вересня Спадаючий місяць 26, 27 місячний день
8 вересня Спадаючий місяць 27, 28 місячний день
9 вересня Новий місяць 28, 29, 1 місячний день
10 вересня Зростаючий місяць 1, 2 місячний день
11 вересня Зростаючий місяць 2, 3 місячний день
12 вересня Зростаючий місяць 3, 4 місячний день
13 вересня Зростаючий місяць 4, 5 місячний день
14 вересня Зростаючий місяць 5, 6 місячний день
15 вересня Зростаючий місяць 6, 7 місячний день
16 вересня Зростаючий місяць 7, 8 місячний день
17 вересня Перша чверть 8, 9 місячний день
18 вересня Зростаючий місяць 9, 10 місячний день
19 вересня Зростаючий місяць 10, 11 місячний день
20 вересня Зростаючий місяць 11, 12 місячний день
21 вересня Зростаючий місяць 12, 13 місячний день
22 вересня Зростаючий місяць 13, 14 місячний день
23 вересня Зростаючий місяць 14, 15 місячний день
24 вересня Зростаючий місяць 15, 16 місячний день
25 вересня Повний місяць 16, 17 місячний день
26 вересня Спадаючий місяць 17, 18 місячний день
27 вересня Спадаючий місяць 18, 19 місячний день
28 вересня Спадаючий місяць 19, 20 місячний день
29 вересня Спадаючий місяць 20, 21 місячний день
30 вересня Спадаючий місяць 21, 22 місячний день

Читайте також: Як місячне затемнення вплине на здоров'я та самопочуття

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні для людини.

Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

Звичайний місячний день триває від сходу місяця до наступного її сходу. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця на наступний день відбувається завжди пізніше, ніж в попередній день. Схід місяця буває не тільки в нічний час, а й серед дня – часто такий місяць можна побачити неозброєним оком.

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Теги: Космос Техно Місяць
Джерело: 24 Канал
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