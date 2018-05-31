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Місячний календар стрижок на червень 2018: важливі поради

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Місячний календар стрижок на червень 2018
Місячний календар стрижок на червень 2018 / 24 Канал

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

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За місячним календарем на червень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 13 червня о 22:43 годині.
Повний місяць – 28 червня о 07:53 годині.
Зростаючий місяць – з 14 по 27 червня 2018 року.
Спадаючий місяць – з 1 по 12 червня та з 29 по 30 червня 2018 року.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 червня (п'ятниця) – якщо зробити стрижку цього дня, можуть виникнути негаразди та захворювання, послабне психічне здоров’я, виникнуть нещастя та помилки в особистому житті.

2 червня (субота) – стрижка може призвести до крадіжки, вірогідно, що захворіють домашні тваринки, які переймуть на себе небезпеку, яка насунеться на господаря.

3 червня (неділя)  – у цей день варто завітати до перукаря, адже стрижка продовжить життя.

4 червня (понеділок) – від стрижки цього дня може виникнути депресія, виникнуть нові вади та погані звички.

Стрижка
Місячний календар стрижок на червень 2018 – коли стригти волосся

5 червня (вівторок) – стрижка у цей день принесе благополуччя та красу.

6 червня (середа) – цього дня стрижка може залучити придбання власності, однак, можна набрати зайву вагу.

7 червня (четвер) – стрижка покращить добробут та надасть обличчю гарного кольору.

8 червня (п'ятниця) – щоб бути здоровим, цього дня варто утриматись від перукарень, адже стрижка може притягнути застуду, а також тягу до алкоголю.

9 червня (субота) – якщо зробити стрижку цього дня, можливе погіршення зору чи його запалення, а також втратиться контроль над пристрастями.

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10 червня (неділя) – стрижка цього дня надасть волоссю силу та енергію, а зовнішній вигляд кардинально зміниться.

11 червня (понеділок) – стрижка у цей день залучить неабияке щастя та радість.

12 червня (вівторок) – якщо зробити стрижку цього дня, у життя прийдуть безтурботні дні, гарний настрій та увага від оточуючих людей.

стрижка
Сприятливі дні для стрижки волосся: 3, 5, 6, 7, 8 червня та інші дати

13 червня (середа) – сприятливий день для стрижки: ви будете подобатися людям та зросте привабливість.

14 червня (четвер) – рекомендується утриматися від стрижки, адже вона призведе до скорочення життя.

15 червня (п'ятниця) – стрижка цього дня притягуватиме обговорювання за спиною та сварки з близькими людьми.

16 червня (субота) – стрижка у цей день призведе до шкоди організму.

17 червня (неділя) – цього дня стрижка несприятлива тим, що призведе до захворювання порожнини рота та може викликати хворобу горла. Стрижка призведе до страху втрати близьких, туги та загального дискомфорту.

18 червня (понеділок) – стрижка принесе у життя заможність та збільшення власності.

19 червня (вівторок) – від стрижки у цей день може появитися хворобливий вигляд, а також появиться застуда чи погіршиться нюх.

20 червня (середа) – стрижка цього дня погіршить стан здоров’я, притягне сварки з керівництвом та коханою людиною.

стрижка
Стрижки у червні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

21 червня (четвер) – стрижка зробить ваше життя у очах інших достойним, притягнеться довголіття та гарне здоров’я.

22 червня (п'ятниця) – стригтися у цей день не бажано, адже можна притягнути захворювання.

23 червня (субота) – не варто відвідувати перукаря у цей день, бо можливе погіршення вашого здоров’я.

24 червня (неділя) – стрижка у цей день покращить інтуїцію та гостроту почуттів.

25 червня (понеділок) – в цей день стригтися не можна, адже підвищиться загроза життю та залучаться нещастя.

26 червня (вівторок) – стрижка цього дня принесе користь, щастя та гарний зовнішній вигляд.

27 червня (середа) – бажано в цей день піти до перукаря, відтак, стрижка цього дня покращить вашу діяльність, збільшить власність, прихильність керівництва та призведе до покращення вашої діяльності.

28 червня (четвер) – варто утриматися від стрижки, адже це призведе до порушення психіки, головних болей, підвищення тиску та появи страху перед будь-якими речами.

29 червня (п'ятниця) – краще утриматись від стрижки, адже вона притягне зраду, в результаті чого погіршиться стан здоров’я.

30 червня (субота) – у результаті стрижки з’являться перешкоди у справах, постраждає психіка, появиться ймовірність отримати травми у майбутньому.

Теги: Новини України LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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