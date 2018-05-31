Місячний календар стрижок на червень 2018: важливі поради
Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.
Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.
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За місячним календарем на червень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
Молодик – 13 червня о 22:43 годині.
Повний місяць – 28 червня о 07:53 годині.
Зростаючий місяць – з 14 по 27 червня 2018 року.
Спадаючий місяць – з 1 по 12 червня та з 29 по 30 червня 2018 року.
З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:
1 червня (п'ятниця) – якщо зробити стрижку цього дня, можуть виникнути негаразди та захворювання, послабне психічне здоров’я, виникнуть нещастя та помилки в особистому житті.
2 червня (субота) – стрижка може призвести до крадіжки, вірогідно, що захворіють домашні тваринки, які переймуть на себе небезпеку, яка насунеться на господаря.
3 червня (неділя) – у цей день варто завітати до перукаря, адже стрижка продовжить життя.
4 червня (понеділок) – від стрижки цього дня може виникнути депресія, виникнуть нові вади та погані звички.
Місячний календар стрижок на червень 2018 – коли стригти волосся
5 червня (вівторок) – стрижка у цей день принесе благополуччя та красу.
6 червня (середа) – цього дня стрижка може залучити придбання власності, однак, можна набрати зайву вагу.
7 червня (четвер) – стрижка покращить добробут та надасть обличчю гарного кольору.
8 червня (п'ятниця) – щоб бути здоровим, цього дня варто утриматись від перукарень, адже стрижка може притягнути застуду, а також тягу до алкоголю.
9 червня (субота) – якщо зробити стрижку цього дня, можливе погіршення зору чи його запалення, а також втратиться контроль над пристрастями.
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10 червня (неділя) – стрижка цього дня надасть волоссю силу та енергію, а зовнішній вигляд кардинально зміниться.
11 червня (понеділок) – стрижка у цей день залучить неабияке щастя та радість.
12 червня (вівторок) – якщо зробити стрижку цього дня, у життя прийдуть безтурботні дні, гарний настрій та увага від оточуючих людей.
Сприятливі дні для стрижки волосся: 3, 5, 6, 7, 8 червня та інші дати
13 червня (середа) – сприятливий день для стрижки: ви будете подобатися людям та зросте привабливість.
14 червня (четвер) – рекомендується утриматися від стрижки, адже вона призведе до скорочення життя.
15 червня (п'ятниця) – стрижка цього дня притягуватиме обговорювання за спиною та сварки з близькими людьми.
16 червня (субота) – стрижка у цей день призведе до шкоди організму.
17 червня (неділя) – цього дня стрижка несприятлива тим, що призведе до захворювання порожнини рота та може викликати хворобу горла. Стрижка призведе до страху втрати близьких, туги та загального дискомфорту.
18 червня (понеділок) – стрижка принесе у життя заможність та збільшення власності.
19 червня (вівторок) – від стрижки у цей день може появитися хворобливий вигляд, а також появиться застуда чи погіршиться нюх.
20 червня (середа) – стрижка цього дня погіршить стан здоров’я, притягне сварки з керівництвом та коханою людиною.
Стрижки у червні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем
21 червня (четвер) – стрижка зробить ваше життя у очах інших достойним, притягнеться довголіття та гарне здоров’я.
22 червня (п'ятниця) – стригтися у цей день не бажано, адже можна притягнути захворювання.
23 червня (субота) – не варто відвідувати перукаря у цей день, бо можливе погіршення вашого здоров’я.
24 червня (неділя) – стрижка у цей день покращить інтуїцію та гостроту почуттів.
25 червня (понеділок) – в цей день стригтися не можна, адже підвищиться загроза життю та залучаться нещастя.
26 червня (вівторок) – стрижка цього дня принесе користь, щастя та гарний зовнішній вигляд.
27 червня (середа) – бажано в цей день піти до перукаря, відтак, стрижка цього дня покращить вашу діяльність, збільшить власність, прихильність керівництва та призведе до покращення вашої діяльності.
28 червня (четвер) – варто утриматися від стрижки, адже це призведе до порушення психіки, головних болей, підвищення тиску та появи страху перед будь-якими речами.
29 червня (п'ятниця) – краще утриматись від стрижки, адже вона притягне зраду, в результаті чого погіршиться стан здоров’я.
30 червня (субота) – у результаті стрижки з’являться перешкоди у справах, постраждає психіка, появиться ймовірність отримати травми у майбутньому.