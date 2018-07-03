Місячний календар стрижок на липень 2018: цікаві поради

Дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям можна завдяки місячному календарю стрижок. Перш ніж завітати до перукаря, календар стрижок радить, який саме день краще обрати. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому.

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За місячним календарем на липень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 13 липення о 05 годині 47 хвилин.

Повний місяць – 27 липня о 23 годині 20 хвилин.

Зростаюча місяць з 14 по 26 липня 2018 року.

Спадаючий місяць з 1 по 12 липня, а також з 28 по 31 липня 2018 року.

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 липня (неділя) – у цей день варто уникнути стрижки, може початися мігрень чи ломота у суглобах та кістах. Також волосся ростиме повільніше.

2 липня (понеділок) – зміна іміджу залучить у ваше життя більше оптимізму.

3 липня (вівторок) – волосся у цей день буде неслухняним, тому варто зачекати зі стрижкою.

4 липня (середа) – стрижка допоможе вирішити фінансові проблеми та налагодити самопочуття.

5 липня (четвер) – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд та збільшиться респектабельність. Однак не рекомендується стригтися дуже коротко, адже під час спадаючого місяця, волосся після стрижки росте повільніше.



Місячний календар стрижок на липень 2018 – коли стригти волосся

6 липня (п’ятниця) – щоб не залучити у своє життя негаразди, категорично забороняється стригтися.

7 липня (субота) – стригти волосся не бажано, адже воно буде неслухняним та ламким.

8 липня (неділя) – не варто стригти волосся у цей день, адже згодом можливі конфлікти з оточуючими людьми.

9 липня (понеділок) – у цей день варто відкласти стрижку, вона може привести до травм та депресій.

10 липня (вівторок) – стрижка залучить успіх у очах близьких людей та колег. Вона сприятиме посиленню особистої чарівності.

11 липня (середа) – якщо підстригти волосся у цей день, то, ймовірно, знизиться ваша активність та енергійність.

12 липня (четвер) – дуже сприятливий день для того, аби відвідати перукаря. Цього дня стрижка залучить впевненість у собі та щастя. Коротка стрижка пророкує зміни у житті з наступного місяця.

13 липня (п’ятниця) – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

14 липня (субота) – надзвичайний день для покращення здоров’я. Стрижка нормалізує травну систему, а також покращить мозковий кровообіг. Також саме з цього дня, волосся почне швидко рости.

15 липня (неділя) – після стрижки у ваше життя будуть "приходити" гроші і позитивні емоції.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 4, 5, 10, 11 липня та інші дати

16 липня (понеділок) – стрижка погана тим, що завадить здійснити задумане.

17 липня (вівторок) – зміна зачіски сприятиме для залучення щастя, а також дасть імпульс до творчої самореалізації.

18 липня (середа) – якщо у житті проблеми з фінансами, то стрижка принесе гроші і позбавить від вірусних інфекцій та простуд.

19 липня (четвер) – стрижка загострить сексуальність та інтуїцію.

20 липня (п’ятниця) – щоб не залучити у своє життя негаразди, варто відтермінувати похід до перукаря на майбутнє.

21 липня (субота) – у цей день варто підстригтися, аби не захворіти та зберегти своє самопочуття.



Стрижки у липні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 липня (неділя) – якщо цього дня відвідати перукаря, стрижка погано вплине на колір волосся.

23 липня (понеділок) – стрижка вбереже від неприємностей і збереже гарний настрій.

24 липня (вівторок) – особливий день для залучення багатства у життя.

25 липня (середа) – зміна зачіски допоможе у вирішенні проблем та покращить інтуїцію.

26 липня (четвер) – краще утриматись від відвідувань до перукаря, адже стрижка може призвести до страхів, яких не було раніше.

27 липня (п’ятниця) – якщо у цей день підстригтися, то у майбутньому можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

28 липня (субота) – варто відмовитися від стрижки, адже вона згодом може вплинути на пошкодження серцево-судинної та ендокринної системи.

29 липня (неділя) – стрижка у цей день піде на користь, якщо не заплановані значні зміни.

30 липня (понеділок) – важливо підстригтися для того, аби оздоровити дихальну систему та посилити свою харизму. З цього дня до вас прийде неабиякий успіх.

31 липня (вівторок) – аби уникнути неприємностей зі здоров’ям, варто утриматися від зміни іміджу.