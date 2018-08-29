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Місячний календар стрижок на вересень 2018: цікаві поради

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Місячний календар стрижок на вересень 2018
Місячний календар стрижок на вересень 2018 / 24 канал

Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Час і період стрижки залежить від того, як будуть проходити ваші дні. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, як завадити небезпеці та на що варто очікувати у майбутньому. 

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За місячним календарем на вересень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 25 вересня о 05 годині 52 хвилини.
Зростаючий місяць – з 10 по 24 вересня 2018.
Спадаючий місяць з 1 по 8, з 26 по 30 вересня 2018.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 вересня (субота) – стрижка цього дня принесе добробут.

2 вересня (неділя) – день благополучний для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Однак варто стригти волосся до обіду. Таким чином у життя залучиться краса і здоров’я.

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3 вересня (понеділок) – день результативної зміни іміджу.

4 вересня (вівторок) – ідеальний час для стрижки волосся та зміни зачіски.

5 вересня (середа) – не найкращий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Стрижку варто перенести на наступний раз.

стрижки 24 канал
Місячний календар стрижок на вересень 2018 – коли стригти волосся

6 вересня (четвер) –стрижка у цей день призведе до того, що про вас менше піклуватиметься близька людина.

7 вересня (п’ятниця) – нейтральний день для стрижки. Зміна іміджу цього дня не вплине ані на кар’єру, ані на здоров’я.

8 вересня (субота) – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.

9 вересня (неділя) – стрижка цього дня вийде ідеальною та неодмінно піднімить настрій.

стрижка 24 каналСприятливі дні для стрижки волосся: 11, 15, 17, 18 вересня та інші дати

10 вересня (понеділок) – найбільш популярний день для маніпуляції з волоссям. Після стрижки волосся почне скоро рости.

11 вересня (вівторок) – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.

12 вересня (середа) – в цей день можна підстригти кінчики, підрівняти волосся, однак кардинальних змін робити не рекомендується.

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13 вересня (четвер) – стрижка цього дня може призвести до розчарування.

14 вересня (п’ятниця) – не благополучний день для стрижок зранку, після 12:00 години можна здійснювати будь-які маніпуляції.

15 вересня (субота) – вдалий день для класичних стрижок. З волоссям можна експериментувати як заманеться. В будь-якому випадку стрижка матиме позитивний результат.

16 вересня (неділя) – похід до перукаря краще призначити після 12:00 години. Нова стрижка чи фарбування волосся зроблять сексуальнішою, збільшиться енергія та впевненість.

17 вересня (понеділок) – в цей день дозволяється будь-яка маніпуляція з волоссям.

18 вересня (вівторок) – благополучний період для оздоровлення волосся, стрижка та фарбування волосся матимуть відмінний результат. Зачіска на довго збереже форму та колір.

19 вересня (середа) – сьогоднішній день вдалий для стрижки та фарбування волосся.

20 вересня (четвер) – стрижка в цей день буде корисною, принесе впевненість, а фарбування в епатажний колір принесе гроші.

21 вересня (п’ятниця) – зміна іміджу після 12 години покращить фінансове становище, приверне успіх у кар’єрному плані.

стрижки 24 каналСтрижки у вересні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 вересня (субота) – волосся у цей день стригти не рекомендується.

23 вересня (неділя) –дуже невдалий час для стрижки довгого волосся, після цього протягом двох тижнів можуть бути проблеми зі здоров’ям.

24 вересня (понеділок) – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню.

25 вересня (вівторок) – у цей день краще утриматися від стрижки волосся.

26 вересня (середа) – не рекомендується змінювати довжину волосся.

27 вересня (четвер) – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

28 вересня (п’ятниця) – вдалий день для зміни іміджу. Стрижка надасть сили та покращить твоє здоров’я.

29 вересня (субота) – стрижка призведе до хороших змін у майбутньому.

30 вересня (неділя) – волосся після стрижки ростиме дуже повільно.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
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