Мита на оцинковку з РФ і Китаю можуть ввести вже в грудні

Антидемпінгові мита на оцинкований прокат з Росії та Китаю можуть ввести вже в грудні поточного року.

Про це йдеться у статті Uaprom.info "Оцинковка" з РФ і Китаю: МЕРТ готує антидемпінг".

3 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) ініціювало антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прокату з корозійностійких покриттям з цих країн. Його остаточні результати будуть відомі лише через рік. Однак законодавство дозволяє чиновникам ввести попередні мита терміном до 6 місяців через 60 днів після початку розслідування, тобто вже в грудні, йдеться в статті.

Учасники ринку відзначають, що в сегменті плоского прокату останні кілька років спостерігається негативна тенденція демпінгу китайської і російської продукції, а також посилення потоку фальсифікату.

Згідно з офіційним повідомленням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, в 2015-2017 роках обсяги імпорту оцинкованого прокату з РФ і Китаю в абсолютних показниках зросли на 51%, а щодо споживання – на 25%.

На думку президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, введення мит необхідно, оскільки допоможе забезпечити збалансованість і зрівняє можливості українського виробника з імпортерами аналогічної продукції.

"Українському центрі сталевого будівництва" також говорять про високі шанси на введення антидемпінгових мит і прогнозують, що ставка може бути зафіксована на рівні 20% для виробників з КНР і 13% – для виробників з РФ.