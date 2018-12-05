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      Мита на оцинковку з РФ і Китаю можуть ввести вже в грудні

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      Митниця
      Митниця / market.korupciya.com

      Антидемпінгові мита на оцинкований прокат з Росії та Китаю можуть ввести вже в грудні поточного року.

      Про це йдеться у статті Uaprom.info "Оцинковка" з РФ і Китаю: МЕРТ готує антидемпінг".

      3 жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) ініціювало антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну прокату з корозійностійких покриттям з цих країн. Його остаточні результати будуть відомі лише через рік. Однак законодавство дозволяє чиновникам ввести попередні мита терміном до 6 місяців через 60 днів після початку розслідування, тобто вже в грудні, йдеться в статті.

      Учасники ринку відзначають, що в сегменті плоского прокату останні кілька років спостерігається негативна тенденція демпінгу китайської і російської продукції, а також посилення потоку фальсифікату.

      Згідно з офіційним повідомленням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, в 2015-2017 роках обсяги імпорту оцинкованого прокату з РФ і Китаю в абсолютних показниках зросли на 51%, а щодо споживання – на 25%.

      На думку президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, введення мит необхідно, оскільки допоможе забезпечити збалансованість і зрівняє можливості українського виробника з імпортерами аналогічної продукції.

      "Українському центрі сталевого будівництва" також говорять про високі шанси на введення антидемпінгових мит і прогнозують, що ставка може бути зафіксована на рівні 20% для виробників з КНР і 13% – для виробників з РФ.

      Теги: Мито імпорт Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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