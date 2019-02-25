Мітинг нотаріусів проти корупції в міністерстві юстиції: у чому суть конфлікту

Сотні нотаріусів зібралися під будівлею кабміну в Києві на протест під гаслом "Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем". Однією із таких схем називають блокування міністерством юстиції доступу до держреєстрів і примус до "експериментального тестування". Провалити яке означає втратити роботу. В уряді ж наполягають, що мова йде лише про підвищення кваліфікації реєстраторів.

Що таке реєстраційні дії і хто такі реєстратори

Реєстраційні дії – це зміни, які вносять реєстратори у Держреєстр речових прав та Єдиний реєстр юросіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому мова може йти і про перереєстрацію заводу за мільярди гривень на іншого власника, і про елементарну зміну в реєстрі адреси підприємства.

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Реєстратори – це люди, яким держава надала право вносити зміни до реєстрів. Загалом реєстраторів в Україні чимало – приблизно 20 тисяч. Серед них:

– Державні й приватні нотаріуси. Вони виконують і нотаріальні дії, і реєстраційні. Їх менш ніж 6 тисяч.

– Реєстратори при виконкомах сільських, селищних, міських рад та РДА.

– Реєстратори комунальних підприємств. До слова, стати таким реєстратором можна найлегше – після кількатижневих курсів.

– Реєстратори від державних підприємств.

– Виконавці. Вони можуть вчиняти лише кілька реєстраційних дій: арешти майна, їх зняття, припинення іпотеки у випадку реалізації.

Дивіться відео, як відбувався мітинг нотаріусів у Києві:

Опубліковано Нотаріальна палата України Понеділок, 25 лютого 2019 р.

Які зміни запровадив кабмін і чому це не влаштовує реєстраторів

Дозвіл чи заборону на роботу всім реєстраторам надає міністерство юстиції. Воно ж здійснює перевірки реєстраторів, за результатами яких може заблокувати доступ до реєстрів. Блокувати мін'юст міг на різні терміни, але не довше року. І раніше після закінчення часу блокування реєстратор автоматично отримував доступ до реєстрів. Тепер же для цього треба обов'язково отримувати сертифікат.



Нотаріуси у Києві протестували проти примусу до "експериментального тестування"

Як в уряді пояснюють рішення про тестування реєстраторів? Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська пояснила, що тестування запроваджено з метою підвищення кваліфікації державних реєстраторів. При цьому "нотаріуси, які паралельно здійснюють свою діяльність як реєстратори і були з тих чи інших причин позбавлені доступу до реєстрів, також мають пройти тестування". Нотаріальну ж діяльність нотаріусів уряд нічим не обмежує і не вимагає додатково підтверджувати кваліфікацію.

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Що саме обурює реєстраторів?

– Після перших же тестів нотаріуси масово скаржилися на систему тестування. Наприклад, через те, що результати іспиту учасник бачить на комп'ютері одразу, але офіційні результати сайт мін'юсту публікує аж наступного дня.

– Система в міністерстві юстиції побудована так, що заблокувати і змусити до тестування можна будь-якого реєстратора. Часто блокують за сумнівні помилки, в багатьох випадках – технічні. Наприклад, через те, що завантажена у реєстр копія документу – не кольорова, а чорно-біла.

– Реєстратори отримують сертифікати не згідно з законом, а згідно з постановою уряду. При цьому у законодавстві про сферу нотаріату ніде не сказано, що нотаріус має складати додаткові іспити після кваліфікаційного.

– Багато скарг на запитання тестів: у тих, кого тестували на знання Державного реєстру речових прав, питання були на знання Єдиного реєстру юросіб і фізосіб, і навпаки. Дехто з учасників тестування стверджував, що половина запитань – взагалі не стосуються роботи реєстраторів.

До слова, на першому тестуванні у сфері держреєстрації прав на нерухоме майно брало участь 20 осіб. Іспит склала одна людина.