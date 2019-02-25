15:52
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Мітинг нотаріусів проти корупції в міністерстві юстиції: у чому суть конфлікту

      70 Читать новость на русском
      Мітинг нотаріусів у Києві
      Мітинг нотаріусів у Києві / hromadske.ua

      Сотні нотаріусів зібралися під будівлею кабміну в Києві на протест під гаслом "Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем". Однією із таких схем називають блокування міністерством юстиції доступу до держреєстрів і примус до "експериментального тестування". Провалити яке означає втратити роботу. В уряді ж наполягають, що мова йде лише про підвищення кваліфікації реєстраторів.

      Що таке реєстраційні дії і хто такі реєстратори

      Реєстраційні дії – це зміни, які вносять реєстратори у Держреєстр речових прав та Єдиний реєстр юросіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому мова може йти і про перереєстрацію заводу за мільярди гривень на іншого власника, і про елементарну зміну в реєстрі адреси підприємства.

      Читайте також: Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року

      Реєстратори – це люди, яким держава надала право вносити зміни до реєстрів. Загалом реєстраторів в Україні чимало – приблизно 20 тисяч. Серед них:

      – Державні й приватні нотаріуси. Вони виконують і нотаріальні дії, і реєстраційні. Їх менш ніж 6 тисяч.

      – Реєстратори при виконкомах сільських, селищних, міських рад та РДА.

      – Реєстратори комунальних підприємств. До слова, стати таким реєстратором можна найлегше – після кількатижневих курсів.

      – Реєстратори від державних підприємств.

      – Виконавці. Вони можуть вчиняти лише кілька реєстраційних дій: арешти майна, їх зняття, припинення іпотеки у випадку реалізації.

      Дивіться відео, як відбувався мітинг нотаріусів у Києві:

       

      Опубліковано Нотаріальна палата України Понеділок, 25 лютого 2019 р.

       

      Які зміни запровадив кабмін і чому це не влаштовує реєстраторів

      Дозвіл чи заборону на роботу всім реєстраторам надає міністерство юстиції. Воно ж здійснює перевірки реєстраторів, за результатами яких може заблокувати доступ до реєстрів. Блокувати мін'юст міг на різні терміни, але не довше року. І раніше після закінчення часу блокування реєстратор автоматично отримував доступ до реєстрів. Тепер же для цього треба обов'язково отримувати сертифікат.

      Мітинг
      Нотаріуси у Києві протестували проти примусу до "експериментального тестування"

      Як в уряді пояснюють рішення про тестування реєстраторів? Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська пояснила, що тестування запроваджено з метою підвищення кваліфікації державних реєстраторів. При цьому "нотаріуси, які паралельно здійснюють свою діяльність як реєстратори і були з тих чи інших причин позбавлені доступу до реєстрів, також мають пройти тестування". Нотаріальну ж діяльність нотаріусів уряд нічим не обмежує і не вимагає додатково підтверджувати кваліфікацію.

      Читайте також: Переплати на майже 100 мільйонів: аеропорт Одеси будують зі значними зловживаннями

      Що саме обурює реєстраторів?

      – Після перших же тестів нотаріуси масово скаржилися на систему тестування. Наприклад, через те, що результати іспиту учасник бачить на комп'ютері одразу, але офіційні результати сайт мін'юсту публікує аж наступного дня. 

      – Система в міністерстві юстиції побудована так, що заблокувати і змусити до тестування можна будь-якого реєстратора. Часто блокують за сумнівні помилки, в багатьох випадках – технічні. Наприклад, через те, що завантажена у реєстр копія документу – не кольорова, а чорно-біла.

      – Реєстратори отримують сертифікати не згідно з законом, а згідно з постановою уряду. При цьому у законодавстві про сферу нотаріату ніде не сказано, що нотаріус має складати додаткові іспити після кваліфікаційного.

      – Багато скарг на запитання тестів: у тих, кого тестували на знання Державного реєстру речових прав, питання були на знання Єдиного реєстру юросіб і фізосіб, і навпаки. Дехто з учасників тестування стверджував, що половина запитань – взагалі не стосуються роботи реєстраторів.

      До слова, на першому тестуванні у сфері держреєстрації прав на нерухоме майно брало участь 20 осіб. Іспит склала одна людина.

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      52093
      Теги: Новини України Новини нерухомості Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції Новини Києва Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переможці премії Оскар-2019: перелік
      сьогодні , 15:39 Переможці премії Оскар-2019: перелік
      6033
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 15:30 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 13018
      Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому
      сьогодні , 14:45 Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому
      1283
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні , 15:10 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 2770
      MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
      сьогодні , 08:34 MARUV розкрила вимоги договору для участі у Євробаченні-2019
      4123
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук