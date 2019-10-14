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      Мітинг під Офісом Президента: "Богдана у відставку" та "Ми – це Україна"

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      Протести в Києві 14 жовтня
      Протести в Києві 14 жовтня / 24 канал

      Акція "Ні капітуляції!" на Майдані Незалежності завершилася, але частина учасників рушили до будівлі Офісу Президента. Кілька тисяч людей скандували гасла "Богдана у відставку", "Донбас – це Україна" та інші, а також розмістили наліпки з такими ж гаслами на стінах Офісу.

      Станом на 18:40 14 жовтня віче на Майдані Незалежності завершилося виконанням гімну України. Після цього кілька тисяч учасників пішли до урядового кварталу – під будівлю Офісу Президента.

      Дивіться повне відео про марш "Ні капітуляції!" у Києві

      Мітингувальники вигукували свої вимоги та обклеїли будівлю Офісу Президента листівками із відповідними гаслами: "Ні капітуляції", "Донбас – це Україна", "Ми – це Україна", "Слава Україні", "Ніяких виборів бойовикам", "Ні формулу Штайнмаєра" та "Богдана у відставку".

      Дивіться включення журналістки 24 каналу Анни Калюжної з місця подій:

      Утім, пікет тривав недовго, приблизно о 19:30 учасники акції почали розходиться.

      ОП
      Мітинг під ОП у Києві увечері 14 жовтня / Фото РБК-Україна

      Детальніше: У Києві відбувся марш "Ні капітуляції!" – головне, фото та відео

      blog_ava
      В Офісі Президента пояснили, чому Богдан називав учасників акцій на Майдані "проплаченими"
      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України День захисника України Новини політики Новини Києва Протести Офіс Президента
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