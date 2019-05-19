Мітинг проти повернення проспекту імені Жукова у Харкові: сутички активістів

У Харкові влаштували мітинг, щоб заборонити повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова. На акцію прийшли також прихильники старої назви. Через що між активістами відбулися сутички.

Акція, яка називалася "Ні м’яснику Жукову на мапі України", відбулася біля пам'ятника маршалу СРСР. Про це повідомило видання "Громадське".

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У ній взяли участь близько 200 харків’ян, які присвятили цей мітинг до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

На акції люди тримали в руках безліч плакатів з малюнками маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими. Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах.



Учасники акції

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої Світової війни під командуванням Жукова.

Також прийшли прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички.

Дивіться фото з акції:

Противники Жукова роздавали перехожим листівки на яких писало: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть в крові солдатів — українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

Акція завершилась запуском плакату з зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника" до неба, прив’язаним до повітряних кульок.

Чому в Харкові хочуть повернути проспекту ім'я маршала СРСР Георгія Жукова?Міськголова Харкова Геннадій Кернес заявив, що підтримає ідею повернути станції метро та одному з проспектів міста ім'я маршала СРСР Георгія Жукова, якщо відповідна петиція на сайті міськради набере необхідну кількість підписів. Через два дні петиція набрала необхідні п'ять тисяч підписів.



Також Кернес хоче прибрати намет зі збору допомоги українським військовим з центральної площі міста — майдану Свободи. Проте суд не підтримав відповідний позов міськради Харкова.