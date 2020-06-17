Мітинги в центрі Києва: поліція оточила Офіс Президента і посилює безпеку – відео
Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва 17 червня. В урядовому кварталі відбуваються кілька масових акцій. Зокрема, протестують прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія.
Зокрема, на посилене чергування, разом з поліцейськими, заступили військові Національної гвардії. На місці працюють також кінологи, вибухотехніки. Про це повідомляє пресслужба поліції.
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У Нацполіції попередили про заздалегідь сплановані агресивні дії та провокації.
Що відомо про акцію прихильників Шарія
- Поплічники проросійського блогера вимагатимуть під Офісом Президента захисту від нападів. Водночас сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.
- У своєму відеозверненні він зауважив, що з собою можна навіть приносити "щось для самозахисту". Вочевидь він розраховує на сутички.
- З іншого боку націоналістичні організації обіцяють сьогодні "вилікувати шаріїівців". Зокрема, про це заявив лідер С14 Євген Карась.
Дивіться відео з мітингу поплічників Шарія у Києві:
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