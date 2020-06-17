Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва 17 червня. В урядовому кварталі відбуваються кілька масових акцій. Зокрема, протестують прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія.

Зокрема, на посилене чергування, разом з поліцейськими, заступили військові Національної гвардії. На місці працюють також кінологи, вибухотехніки. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До теми Журналістів Шарія з ганьбою вигнали з акції на підтримку Стерненка: відео

У Нацполіції попередили про заздалегідь сплановані агресивні дії та провокації.

Що відомо про акцію прихильників Шарія

Поплічники проросійського блогера вимагатимуть під Офісом Президента захисту від нападів. Водночас сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.

У своєму відеозверненні він зауважив, що з собою можна навіть приносити "щось для самозахисту". Вочевидь він розраховує на сутички.

З іншого боку націоналістичні організації обіцяють сьогодні "вилікувати шаріїівців". Зокрема, про це заявив лідер С14 Євген Карась.

Дивіться відео з мітингу поплічників Шарія у Києві:

Важливо Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер