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Мітинги у Румунії: чому в країні знову виникли антикорупційні протести

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Мітинги у Румунії
Мітинги у Румунії / uapress.info

Люди в Бухаресті знову вийшли на мітинги проти законів, які утруднюють притягнення корупціонерів до відповідальності. Вони вимагають дострокових парламентських виборів та скасування правок у системі правосуддя, які ухвалили напередодні.

Біля будівлі парламенту мітингарі заблокували дорожній рух.

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Дійшло навіть до сутичок між поліцією і протестувальниками, вже восьмеро активістів затримали. Суспільство обурилося тим, що діюча коаліція у парламенті змінила закони так, аби корупціонерів важче було притягти до відповідальності.


Мітинги проти корупції у Румунії

Опозиція певна, що від цієї реформи виграють безпосередньо члени партії, оскільки багато з них перебувають під слідством за підозрою у корупції. Як відомо, Румунія є однією з найбільш корумпованих держав ЄС. З моменту вступу до блоку Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем.

Нагадаємо, що в неділю ввечері, 5 листопада, близько 10 тисяч жителів Бухареста вийшли на акцію протесту. Мітингувальники вимагають від правлячої коаліції відкликати з парламенту Румунії законопроекти про внесення змін до системи правосуддя.

Теги: Корупція Сутички Румунія протести
Джерело: 24 канал
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