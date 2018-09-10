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Мітинги в Росії: протестувальників звинуватили у "нападі на поліцейських"

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Протести проти пенсійної реформи в Росії
Протести проти пенсійної реформи в Росії / Радіо Свобода

Слідчий комітет звинуватив двох учасників мітингу проти пенсійної реформи у Москві у нападі на поліцейських. Звинувачення висунули 24-річному Віктору Федосєєву та 36-річному Василю Костильову.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Новая Газета".

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Чоловіки були затримані увечері 9 вересня у Москві, на вулиці Велика Дмитрівка, і зараз знаходяться в ізоляторі №1 на Петрівці.

За словами правника правозахисної організації "Відкрита Росія" Олега Єлисєєва, Федосєєва звинувачують в тому, що він на акції 9 вересня в Москві вдарив поліцейського кулаком у вухо. Костильов, за версією слідства, завдав удару одному поліцейському кулаком в область обличчя, а також вдарив і схопив за шию іншого співробітника поліції.

Нагадаємо, в неділю, 9 вересня, у Росії пройшли масові протести проти пенсійної реформи в країні. Акцію супроводжували масові затримання, кількість заарештованих перевищила 800 осіб

Теги: Новини Росії протести
Джерело: 24 Канал
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