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      Аркадий Бабченко

      Митинги в России и Украине: почуствуйте разницу!

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      Задержания во время акции оппозиции в Москве
      Задержания во время акции оппозиции в Москве / ВВС

      Московская полиция задержала более тысячи человек на митинге. Люди вновь в массовом порядке пришли выразить протест против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

      Слишком долго прожил в Украине, если смотришь это видео, и не понимаешь – почему ментов еще не пи**ят арматурой?

       

      Ужасно и страшно: "Спасались от ига": протестующие в Москве скрывались от полиции в церкви – видео

      Ситуация, в Киеве не представимая совершенно. Собянинская плитка уже тоннами бы в космонавтов летела.

      Силовики опять начали применять дубинки, одной женщине разбили лицо, она вся в крови. В ответ в Росгвардию бросают пластиковые бутылки.

      митинги в Москве
      Последствия мирного митинга в Москве / Фото Настоящее Время

      Я даже не знаю, как это комментировать. Десять лет. Десять лет карбонарии недоношенные водили людей по бульварам, десть лет вбивали им в головы мантры про мирный протест, десять лет приучали махать шариками перед сценой, десять лет учили блеять в загоне и не дай бог выйти за флажки! – а теперь, когда подросло новое поколение, не заставшее этих Моисеев х**вых, и решилось хотя бы на пластиковые бутылки – уже поздно. Диктатура установилась, стала гранитной и вросла в и землю намертво.

      Теперь они будут сажать. Ждите репрессий. Игрульки кончились. Недорейху надоело играться в демократию. Он сбросил маску.

      Больше всего жаль эту молодежь, от присутствия которой недоношенные карбонарии пускают розовые сопли щастья – ах как много молодых лиц! – теперь именно эти молодые лица и пересажают. Потому что еще десять лет назад я говорил – первым делом засовывайте фотографам их айфоны в за**ицу. А тем мудакам, кто будет выставлять фотографии с незаблюренными лицами, вставляйте пи**юлей.
      И сейчас весь "Центр Э" сидит и пересматривает ваши видосики. Потому что вместо брусчатки у вас в руках были телефончики.

      Они обязательно найдут тех людей, кто пытался оказывать хоть какое-то сопротивление. Хоть пластиковыми бутылками. И обязательно их пересажают. Будет новое болотное дело. Но пи**ец даже не в этом. Не в том, что вчера. Пи**ец в том, что сегодня. В Киеве после избиения студентов Майдан был забит людьми. От края до края. И люди начали ставить палатки, возводить баррикады и в итоге снесли к хе*ам власть, избивавшую детей. В Москве – тишина, мертвая.

      Видимо, скоро посадят пол-Москвы: Климкин обратился к ПАСЕ из-за жестокости на протестах в Москве

      Почему в Москве люди вышли на протесты?

      Акцию возле московской мэрии 27 июля анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Люди собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.

      Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах: избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных и "мертвые души" – фамилии людей, которые уже умерли.

      Задержания и избиения на митинге в Москве 

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      Автор: Аркадий Бабченко
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Москва Євромайдан Мітинги в Росії
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