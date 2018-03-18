Мітингувальники розбирають конструкції у центрі Києва: є фото і відео

Учасники маршу "Руху нових сил" почали розбирати металеві конструкції на Майдані Незалежності.

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності зібралися учасники акції "Руху нових сил" на акцію з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.

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На площі у Києві зібралось близько 1-1,5 тисячі людей. Після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині.

Учасники маршу тримають банери з перекресленими обличчями Порошенка та Путіна. Окрім того, чоловіки почали розбирати металеві конструкції, встановлені на Майдані, які скидають на купу. Є інформація, що кількох людей затримали правоохоронці.

Мітингувальники на Майдані Незалежності розбирають конструкції, які були встановлені, щоб завадити мітингу,

– пише журналіст Богдан Кутєпов.