Митна справа в Україні повністю знищена, – Острікова

В усьому цивілізованому світі є дуже зрозумілі системні методи боротьби з порушеннями митних правил. Для цього має бути сильна митна адміністрація, проте в Україні митниці сьогодні, фактично, немає.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова.

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"В нас митниця була при Клименку об’єднана з податковою для контролю всіх потоків фінансових в державі. І з того часу митна складова, митна справа повністю знищена. Вона деградувала. Сьогодні в нас ті пости митні, які розкидані по районах, вони некеровані", – зазначила Острікова.

За її словами митниця ніби виконує свою функцію, при цьому не будучи митним органом.

Інший метод боротьби – ефективний автоматизований обмін інформацією про митну вартість товарів з іншими країнами. Сьогодні в нас цього немає. По-перше, щоб той орган був, треба знати, хто буде обмінюватися. Тому що сьогодні інші органи іноземних держав не знають, з ким вони обмінюються. По-друге, (потрібно – ред.) відповідне програмне забезпечення з захистом інформації,

– наголосила нардеп.

Проте водночас вона додала, що сьогодні всі іноземці знають: в Україні будь-яку базу з комерційною таємницею митної вартості можна придбати.