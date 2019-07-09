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      Митники заяв на звільнення не написали: Зеленський закликав главу ДФС прийняти жорсткі рішення

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      Зеленський вимагав звільнення голів митниць чотирьох областей
      Зеленський вимагав звільнення голів митниць чотирьох областей / president.gov.ua

      Щодо голів чотирьох митниць – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької – потрібно приймати жорсткі рішення. 6 липня президент Зеленський звернувся до них з вимогою написати заяви на звільнення протягом двох діб, проте цього не сталося.

      Президент звернувся до глави ДФС, як і обіцяв

      Саме тому 9 липня Президент України Володимир Зеленський закликав виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох обласних митниць Західної України. 

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      Про це на брифінгу повідомив заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук. За його словами, з проблемою контрабанди боротися треба насамперед шляхом зміну кадрів. 

      Якщо в області є системна контрабанда – це неможливо без керівництва області. Президент закликав пана Власова прийняти жорсткі рішення щодо керівників (митниць – 24 канал) чотирьох областей: Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької,
      – сказав Гончарук.

      Адже саме ці області є центром контрабанди у Західній Україні.

      Заступник глави ОП анонсував й інші "жорсткі кадрові рішення", але саме це рішення щодо митників назвав "дуже чітким сигналом про те, що потрібно грати за правилами".

      Чому Зеленський звернувся до Власова щодо голів митниць?

      Володимир Зеленський під час зустрічі з працівниками Державної митної служби в Закарпатті на КПП "Ужгород" у суботу, 6 липня, сказав, що відсутність контролю за правоохоронними та митними органами з боку президента – уявлення хибне, і після виборів до Ради воно мине. Зеленський наголосив, що митникам "вже зараз треба виправлятися і починати працювати як нормальні люди".

      Однак робота головних митників Чернівецької, Волинської, Львівської та Закарпатської областей викликала особливе незадоволення у президента – зокрема, у царині боротьби з контрабандою. Того ж дня глава держави попросив їх написати заяви на звільнення протягом двох діб.

      Мені здається, ми дуже довго, багато років, чуємо, що нам треба робити – і не робимо",
      – зазначив Зеленський.

      Про яких чиновників мовиться?► Кривіцький Віктор Броніславович, начальник Волинської митниці ДФС з 15 грудня 2016 року.
      ► Салагор Микола Михайлович, начальник Чернівецької митниці ДФС з 22 жовтня 2014 року.
      ► Балуєв Станіслав Сергійович, начальник Закарпатської митниці ДФС з 18 липня 2018 року.
      ► Прокіпчук Левко Ігорович, начальник Львівської митниці ДФС з 18 вересня 2015 року.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Державна митна служба Державна фіскальна служба Президент України Офіс Президента Новини Луцька Новини Чернівців Новини Львова Новини Закарпаття Контрабанда
      Джерело: 24 канал
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