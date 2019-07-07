Як Зеленський ламатиме Раду, а "Лошарик" – систему Путіна: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – які зміни до парламенту може внести команда президента, нові загрози від терористів та успіхи українських бійців на Донбасі.

1. Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти





У команді Зеленського хочуть докорінно змінити український парламент і називають різні можливі варіанти. Щоправда, завжди додають – це лише розмірковування, а остаточного рішення поки немає.



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2. Аварія на "Лошарику" – удар по системі Путіна, – Handelsblatt





Аварія на суперсекретному підводному човні "Лошарик" вчергове засвідчила: в Росії військова техніка важливіша за людське життя.



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3. Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео





Українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.



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4. Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами





Попри всі заяви, що росіяни і місцеві колаборанти відвели війська, днями стало відомо, що в окупованому Луганську відбулася чергова ротація регулярних підрозділів збройних сил РФ.



Інсайдерської інформації від автора блогів.

5. Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?





Триумфальный камбэк РФ в ПАСЕ шатнул кремлевские геополитические котировки к росту. Пользуясь биржевым сленгом, русские поймали бычий тренд.



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