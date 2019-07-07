22:27
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Блоги тижня

      Як Зеленський ламатиме Раду, а "Лошарик" – систему Путіна: топ-5 блогів тижня

      241
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – які зміни до парламенту може внести команда президента, нові загрози від терористів та успіхи українських бійців на Донбасі.

      1. Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти

      Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти
      У команді Зеленського хочуть докорінно змінити український парламент і називають різні можливі варіанти. Щоправда, завжди додають – це лише розмірковування, а остаточного рішення поки немає.

      Більше матеріалів про Володимира Зеленського – читайте тут.

      2. Аварія на "Лошарику" – удар по системі Путіна, – Handelsblatt

      Аварія на
      Аварія на суперсекретному підводному човні "Лошарик" вчергове засвідчила: в Росії військова техніка важливіша за людське життя.

      Найцікавіші статті світових медіа – читайте тут.

      3. Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео

      Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
      Українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.

      Більше про війну на Донбасі читайте тут.

      4. Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами

      Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      Попри всі заяви, що росіяни і місцеві колаборанти відвели війська, днями стало відомо, що в окупованому Луганську відбулася чергова ротація регулярних підрозділів збройних сил РФ.

      Інсайдерської інформації від автора блогів.

      5. Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?

      Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
      Триумфальный камбэк РФ в ПАСЕ шатнул кремлевские геополитические котировки к росту. Пользуясь биржевым сленгом, русские поймали бычий тренд.

      Больше материалов о G20.

      Читайте також: Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок

      blog_ava
      Аеропорт "Київ" закривають на ремонт: звідки тепер літатиме Wizz Air
      сьогодні
      6735
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Тероризм Публікації Володимир Путін G20
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 липня: новий очільник на Луганщині і скандал з Філаретом
      сьогодні , 22:06 Головні новини 7 липня: новий очільник на Луганщині і скандал з Філаретом
      233
      Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 22:04 Найкращі смартфони червня, – рейтинг Техно 24
      1430
      Як Зеленський ламатиме Раду, а "Лошарик" – систему Путіна: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Як Зеленський ламатиме Раду, а "Лошарик" – систему Путіна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 241
      Бізнес-імперія ректора КПІ Згуровського: як просувається справа
      сьогодні , 21:00 Бізнес-імперія ректора КПІ Згуровського: як просувається справа
      Тетяна Мартинюк 305
      Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: дематюкаріс, географічне невігластво, столітня боротьба США за аеропорти
      1418
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук