Як Зеленський ламатиме Раду, а "Лошарик" – систему Путіна: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – які зміни до парламенту може внести команда президента, нові загрози від терористів та успіхи українських бійців на Донбасі.
1. Як команда Зеленського може змінити Раду: три варіанти
У команді Зеленського хочуть докорінно змінити український парламент і називають різні можливі варіанти. Щоправда, завжди додають – це лише розмірковування, а остаточного рішення поки немає.
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2. Аварія на "Лошарику" – удар по системі Путіна, – Handelsblatt
Аварія на суперсекретному підводному човні "Лошарик" вчергове засвідчила: в Росії військова техніка важливіша за людське життя.
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3. Українські бійці знищили дві станції розвідки агресора: дивіться відео
Українські воїни на Донбасі знищили дві станції розвідки російського виробництва.
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4. Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
Попри всі заяви, що росіяни і місцеві колаборанти відвели війська, днями стало відомо, що в окупованому Луганську відбулася чергова ротація регулярних підрозділів збройних сил РФ.
Інсайдерської інформації від автора блогів.
5. Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?
Триумфальный камбэк РФ в ПАСЕ шатнул кремлевские геополитические котировки к росту. Пользуясь биржевым сленгом, русские поймали бычий тренд.
Больше материалов о G20.
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