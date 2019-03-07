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      Мито на експорт брухту можуть скасувати через його масове вивезення в невизнане Придністров'я

      26 Читать новость на русском
      Олександр Каленков
      Олександр Каленков / 112.ua

      Незважаючи на те, що раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту, в парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

      Як повідомив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, до введення мита український металобрухт масово вивозився в невизнане Придністров'я, яке зацікавлене в скуповуванні металобрухту, передає "112.ua".

      "Так, йшов (український металобрухт – Ред.) у Придністров'я. Це російський анклав в Молдові, називається Молдавський металургійний завод, але до Молдавії він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. "Газпром" дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію", – заявив Каленков.

      За словами Каленкова, вплив даного металургійного заводу на квазі-держава досить великий і в цілому може визначати його існування.

      "На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну вони викидають свою продукцію, демпінгують і витісняють наші робочі місця", – заявив експерт.

      Раніше повідомлялося, що дія мита на вивіз металобрухту з України допомогло зберегти 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії, і зокрема, зуміло відновити роботу вітчизняних металургійних підприємств, які були зупинені через брак металобрухту.

      blog_ava
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      Теги: Металургія Експорт
      Джерело: 24 Канал
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